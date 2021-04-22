Аналитика ЮMoney: число онлайн-переводов в России выросло за год на 50%

Россияне стали активнее отправлять деньги онлайн, они все чаще делают это с мобильных устройств, правда, их средний перевод уменьшился. К таким выводам пришли аналитики ЮMoney (входит в экосистему Сбера), изучив данные о денежных переводах пользователей за первый квартал 2020 и 2021.

Выяснилось, что количество переводов через ЮMoney за год увеличилось на 50%, оборот — на 7%, а число тех, кто их отправляет, — на 9%. Интересно, что выросло не только число самих пользователей, но и среднее количество переводов на человека — с 5 до 6,9. А вот средний перевод уменьшился на 880 рублей и составил 2173 рубля.

Через ЮMoney люди стали чаще отправлять деньги с мобильных устройств. Доля таких переводов выросла за год с 61% до 71%. Для десктопов этот показатель уменьшился с 37,8% до 28,3%, для планшетов — с 1,3% до 0,7%.

Популярность денежных переводов из электронных кошельков в разных регионах России растет неравномерно. Их число сильнее всего увеличилось за год в Камчатском крае — в 20 раз. Заметный рост этого показателя был также в Еврейской автономной области, Свердловской и Нижегородской областях — в 12,6 раза, в 11,7 раза и в 6,9 раза соответственно, а еще в Кабардино-Балкарии — в 6,4 раза. По среднему переводу первое место заняла Калининградская область (2702 рубля), а последнее — Еврейская автономная область (452 рубля).

Деньги без границ

ЮMoney помогают людям отправлять денежные переводы через интернет как по России, так и в другие страны. В топ-5 по количеству заграничных переводов вошли Беларусь, Украина, Казахстан, Узбекистан и Германия.

Самый заметный рост числа заграничных переводов за год пришелся на Молдову — 11,6 раза, Алжир — 8,4 раза и Литву — 3,6 раза. Наибольшие средние переводы за границу были отправлены в Непал, Танзанию и Эквадор — 19 774, 18 913 и 12 917 рублей соответственно.

Число переводов от пользователей ЮMoney через Western Union и Юнистрим выросло за год на 28%, а их объем — на 18%. При этом людей, которые отправляют деньги таким образом, стало на 7% больше, а среднее количество переводов на человека увеличилось с 4,9 до 5,8. Правда, средний перевод уменьшился на 8% — до 11 012 рублей.

С помощью таких систем люди переводят деньги как по России, так и за ее пределы. Чаще всего заграничные переводы они отправляют в Индонезию, Китай, Беларусь, а реже всего — в Перу, Замбию и Уганду. В Россию наиболее активно пользователи переводят деньги из Узбекистана, Туркмении и Украины, а реже всего — из Молдовы, Латвии и Германии.

Владельцев кошельков все больше

Объем денежных переводов из кошелька в кошелек ЮMoney за год увеличился в 3,4 раза, как и их число. Количество людей, которые отправляют деньги этим способом, выросло в 1,6 раза. Среднее число переводов на человека увеличилось с 3,6 до 7,9, а вот средний перевод почти не изменился — уменьшился всего на 1% и составил 726 рублей.

Количество переводов на банковские карты из кошельков ЮMoney выросло за год на 23%, оборот — на 5%, число отправителей — на 29%. Правда, среднее количество переводов на пользователя уменьшилось с 3,7 до 3,5, а средний перевод — на 15% и составил 3891 рубль.

«В последние годы все больше людей отказываются от наличных в пользу платежей и переводов в онлайне. Всеобщая самоизоляция только усилила этот тренд. Во время локдауна пользователи не только морально, но и материально старались поддержать своих близких как в России, так и за ее пределами. За 2020 год по сравнению с 2019 количество переводов через ЮMoney увеличилось на 17%, а число тех, кто их отправляет, — на 11%. Электронные кошельки давно стали универсальным инструментом для переводов и расчета в интернете. За последние 5 лет количество кошельков ЮMoney выросло в 3 раза», — говорит Иван Глазачев, генеральный директор ЮMoney.