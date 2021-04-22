+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Аналитика RSS

Аналитика ЮMoney: число онлайн-переводов в России выросло за год на 50%

Россияне стали активнее отправлять деньги онлайн, они все чаще делают это с мобильных устройств, правда, их средний перевод уменьшился. К таким выводам пришли аналитики ЮMoney (входит в экосистему Сбера), изучив данные о денежных переводах пользователей за первый квартал 2020 и 2021.

Выяснилось, что количество переводов через ЮMoney за год увеличилось на 50%, оборот — на 7%, а число тех, кто их отправляет, — на 9%. Интересно, что выросло не только число самих пользователей, но и среднее количество переводов на человека — с 5 до 6,9. А вот средний перевод уменьшился на 880 рублей и составил 2173 рубля.

Через ЮMoney люди стали чаще отправлять деньги с мобильных устройств. Доля таких переводов выросла за год с 61% до 71%. Для десктопов этот показатель уменьшился с 37,8% до 28,3%, для планшетов — с 1,3% до 0,7%.

Популярность денежных переводов из электронных кошельков в разных регионах России растет неравномерно. Их число сильнее всего увеличилось за год в Камчатском крае — в 20 раз. Заметный рост этого показателя был также в Еврейской автономной области, Свердловской и Нижегородской областях — в 12,6 раза, в 11,7 раза и в 6,9 раза соответственно, а еще в Кабардино-Балкарии — в 6,4 раза. По среднему переводу первое место заняла Калининградская область (2702 рубля), а последнее — Еврейская автономная область (452 рубля).

Деньги без границ

ЮMoney помогают людям отправлять денежные переводы через интернет как по России, так и в другие страны. В топ-5 по количеству заграничных переводов вошли Беларусь, Украина, Казахстан, Узбекистан и Германия.

Самый заметный рост числа заграничных переводов за год пришелся на Молдову — 11,6 раза, Алжир — 8,4 раза и Литву — 3,6 раза. Наибольшие средние переводы за границу были отправлены в Непал, Танзанию и Эквадор — 19 774, 18 913 и 12 917 рублей соответственно.

Число переводов от пользователей ЮMoney через Western Union и Юнистрим выросло за год на 28%, а их объем — на 18%. При этом людей, которые отправляют деньги таким образом, стало на 7% больше, а среднее количество переводов на человека увеличилось с 4,9 до 5,8. Правда, средний перевод уменьшился на 8% — до 11 012 рублей.

С помощью таких систем люди переводят деньги как по России, так и за ее пределы. Чаще всего заграничные переводы они отправляют в Индонезию, Китай, Беларусь, а реже всего — в Перу, Замбию и Уганду. В Россию наиболее активно пользователи переводят деньги из Узбекистана, Туркмении и Украины, а реже всего — из Молдовы, Латвии и Германии.

Владельцев кошельков все больше

Объем денежных переводов из кошелька в кошелек ЮMoney за год увеличился в 3,4 раза, как и их число. Количество людей, которые отправляют деньги этим способом, выросло в 1,6 раза. Среднее число переводов на человека увеличилось с 3,6 до 7,9, а вот средний перевод почти не изменился — уменьшился всего на 1% и составил 726 рублей.

Количество переводов на банковские карты из кошельков ЮMoney выросло за год на 23%, оборот — на 5%, число отправителей — на 29%. Правда, среднее количество переводов на пользователя уменьшилось с 3,7 до 3,5, а средний перевод — на 15% и составил 3891 рубль.

«В последние годы все больше людей отказываются от наличных в пользу платежей и переводов в онлайне. Всеобщая самоизоляция только усилила этот тренд. Во время локдауна пользователи не только морально, но и материально старались поддержать своих близких как в России, так и за ее пределами. За 2020 год по сравнению с 2019 количество переводов через ЮMoney увеличилось на 17%, а число тех, кто их отправляет, — на 11%. Электронные кошельки давно стали универсальным инструментом для переводов и расчета в интернете. За последние 5 лет количество кошельков ЮMoney выросло в 3 раза», — говорит Иван Глазачев, генеральный директор ЮMoney.

Самые актуальные новости, аналитика, полезные материалы в нашем Телеграме - https://t.me/ecomfeed 

Вечером публикуем ecommerce-дайджест опубликованных материалов за день. 

В течении дня (редко) ссылки или полезную информацию со сторонних сайтов. 

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

22 апреля / Комментарии
Объявления ВКонтакте рассказали о самых обсуждаемых товарах в соцсети

Объявления ВКонтакте рассказали о самых обсуждаемых товарах в соцсети

Сервис Объявления ВКонтакте проанализировал количество комментариев к объявлениям и их влияние на скорость продаж. Оказалось, что количество комментариев прямо пропорционально скорости закрытия сделки.

далее →

22 апреля / Комментарии
В I квартале 2021 года СберМаркет вырос в 6,5 раз

В I квартале 2021 года СберМаркет вырос в 6,5 раз

Сервис доставки продуктов и товаров СберМаркет, входящий в экосистему Сбера, раскрыл результаты деятельности компании в I квартале 2021 года. Оборот компании в I квартале 2021 года вырос в 6,5 раз по сравнению с I кварталом 2020 года, до 9,978 млрд рублей.

далее →

20 апреля / Комментарии
Каждый третий россиянин готов стать веганом или вегетарианцем

Каждый третий россиянин готов стать веганом или вегетарианцем

Каждый второй россиянин старается следовать принципам экологичного потребления, отказываясь от одежды из натуральной кожи и меха, а 36% — рассматривают переход на веганство или вегетарианство. Это следует из данных совместного исследования онлайн-ритейлера Самокат с доставкой за 15 минут и ГК "ЭФКО", проведенного среди 3 350 человек. 

далее →

19 апреля / Комментарии
AliExpress Россия составила парфюмированную карту России

AliExpress Россия составила парфюмированную карту России

Аналитики AliExpress выяснили, какие ароматы предпочитают в разных регионах России. Для этого они проанализировали данные о покупках россиян на площадке за 2020 год в категориях парфюмерия, бытовая химия, уходовая косметика, ароматы для дома.

далее →

19 апреля / Комментарии
Анализ цен и спроса на велосипеды в России

Анализ цен и спроса на велосипеды в России

Весной в России традиционно начинается велосезон — некоторые россияне берут велосипеды напрокат, другие же предпочитают покупать велосипеды и обновлять свои старые модели. Эксперты Авито провели исследование и выяснили, что спрос на велосипеды в России этой весной вырос на 19% по сравнению с прошлым годом, а самым популярным видом стал горный велосипед.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!