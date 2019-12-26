Аналитики Accenture: пост-цифровые технологии изменят ритейл в ближайшие 3 года

Международная компания Accenture опубликовала результаты отчета Technology Vision 2019 для отрасли розничной торговли. Аналитики пришли к выводу, что ключевые тренды развития отрасли — интенсивная проработка индивидуальных подходов к клиентам, радикальное изменение ролей сотрудников в бизнес-процессах, а также изменение технологий для работы с потребителем. В опросе приняли участие 655 руководителей топ-уровня в сфере розничной торговли из 26 стран мира.

Цифровые технологии уже обеспечили розничным компаниям базу для уверенного развития. Так, 76% руководителей в сфере ритейла заявили, что социальные сети, мобильность, аналитика и облачные вычисления являются ключевыми компонентами ИТ-стратегии их компаний. 93% также указывают, что именно эти технологии помогли их компаниям ускорить темпы роста в последние три года.

Однако сегодня все возможности и преимущества основных digital-инструментов доступны каждому игроку на этом рынке. Они больше не являются факторами, делящими рынок на «передовых» и «отстающих». Исследование показывает, что отрасль вступает в эпоху, когда технологии распределенных реестров (блокчейн), искусственного интеллекта (ИИ), расширенной реальности (AR/VR) и квантовых вычислений (DARQ-технологии: Distributed Ledger, AI, Extended Reality и Quantum Computing) становятся главными катализаторами дальнейших изменений.

Эти «пост-цифровые» решения развиваются не изолированно, а в соответствии с изменяющимися ожиданиями и поведением потребителей. Использование новых технологий для обеспечения мгновенного удовлетворения клиентских запросов, генерация сверхрелевантных предложений — таковы новые императивы развития розницы во всем мире.

По результатам опроса, 86% ритейлеров уже экспериментируют с технологиями DARQ в своих бизнес-процессах. 83% руководителей в отрасли соглашаются с тем, что интеграция высокоточной кастомизации предложения станет новым видом конкурентного преимущества на рынке в самое ближайшее время. А еще 63% уверены, что DARQ изменит базовые принципы работы их собственной компании в ближайшие 3 года.

Лидеры отрасли используют эти тренды на практике, чтобы стать наиболее актуальными (а иногда и незаменимыми) поставщиками предложений для своих клиентов. Акцент в стратегиях смещается с реализации максимального количества товаров на их эффективную продажу, позволяющую потребителям покупать именно то, что они хотят, у ритейлера, которому они доверяют.

«В ближайшие годы лидерами розничного рынка станут компании, отличающиеся новыми идеями и смелыми технологически ориентированными действиями. Они будут сочетать дизайнерское мышление и практические шаги, создавая новые бизнес-модели и новые торговые площадки, чтобы соответствовать потребностям клиентов. Лидеры сектора розничной торговли будут думать не только о выручке, но и о том, как технологии могут трансформировать основные операции — от маркетинга до производства и распространения. Сегодня же многие лидеры в сфере розничной торговли не готовы к переменам: они лишь принимают изменения и активно ищут возможности для роста на уже сформировавшемся рынке», — комментирует Дмитрий Хохлов, управляющий директор департамента «Услуги для организаций сектора потребительских товаров, розничной торговли, фарминдустрии, транспорта» Accenture в России и Казахстане.

Аналитики Accenture отметили, что розничные компании начинают выявлять потребности потребителей до того, как это сделают их конкуренты, и даже до того, как сами клиенты смогут их осознать. С задачей прогнозирования уже справляются технологии искусственного интеллекта и машинного обучения, анализирующие тренды в социальных сетях (так называемая цифровая демография).

82% руководителей в ритейле считают, что цифровая демография становится все более эффективным способом понимания потребителей. 80% уверены, что цифровая демография дает им новый способ определения рыночных возможностей для неудовлетворенных потребностей потребителей. А еще 71% также полагают, что она расширяет число доступных способов доставки потребителям товаров и услуг.

Трансформация компаний розничной торговли также предполагает существенные изменения в квалификации сотрудников — в том числе, в части обучения работе с новыми технологиями. 40% руководителей в ритейле ожидают, что большинство их сотрудников поменяют свои роли в рабочем процессе из-за технологических достижений. Во многих случаях эти изменения позволят работникам перейти от рутинных задач к более стратегическим действиям, направленным на повышение качества обслуживания потребителей или операционной эффективности.