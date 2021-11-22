Аналитики AliExpress Россия показали, что носят россияне этой осенью

Тренд-аналитики AliExpress Россия проанализировали покупки жителей семи крупных российских городов за август-октябрь этого года и выявили главные тенденции в их портрете на эту осень. Для этого они изучили покупки по более чем 80 тысячам популярных товаров из категории «одежда» среди россиян.

Главная тенденция — максимально комфортная одежда и парные луки. И мужчины, и женщины отказались от костюмов и джинсов в пользу брюк-джоггеров и пуловеров. Так, спрос на пуловеры вырос в 11 раз к прошлому году, а на брюки-джоггеры — в четыре раза.

Стремление россиян к комфорту подтверждает и рост популярности самозавязывающихся шнурков и технологических жилетов с подогревом. Спрос на них вырос в полтора раза и на треть к прошлому году соответственно.

Москва: экологичность и мечта о солнце на замену нормкору

Главная тенденция в Москве — осознанный образ жизни: в этом регионе чаще других выбирают экологичные аксессуары. Так, москвичи стали в 1,4 раза чаще выбирать холщовые сумки для шоппинга по сравнению с прошлым годом. В 9 раз вырос спрос на товары для ухода за одеждой — наборы для чистки обуви и нейтрализаторы запаха.

Тенденции прошлого года сменились новыми. Так, спрос на шелковые пижамные рубашки опередил спрос на популярные в 2020 году пижамы-кигуруми в полтора раза. Еще одна тенденция — яркие декоративные защитные маски. В Москве чаще, чем в других регионах, выбирают маски с изображением морских волн.

Для сравнения, в топе продаж в Казани — маски с принтом с изображением бабочек, а в Новосибирске — маски со стразами. Эксперты связывают эту покупательскую привычку москвичей с большей усталостью от локдаунов и ограничений.

Петербург: милитари и новая женственность вместо спорт-кэжуал

В отличие от прошлого года, когда главной тенденцией в городе был спортивный кэжуал, в этом году петербуржцы стали больше вдохновляться стилем милитари.

Главный аксессуар сезона — широкие кожаные ремни в духе армейской эстетики: спрос на них вырос в 1,8 раза по сравнению с прошлым годом. Другая популярная деталь гардероба — мужские и женские кожаные браслеты. В этом году их стали выбирать в два раза чаще по сравнению с 2020 годом.

Еще петербурженки часто выбирают откровенные боди: спрос на них в этом сезоне вырос в 4,7 раза. По популярности они сменили с лидирующих позиций худи и спортивные штаны, которые были больше востребованы в прошлом году.

Краснодар: образ из вестерна вместо приевшихся кроссовок

Жительницы Краснодара в этом году предпочли спортивную обувь ковбойским высоким сапогам: спрос на такую обувь вырос почти в два раза.

Тенденцию на образ из вестерна дополняют вельветовые сумки с бахромой. Их выбирают в 1,3 раза чаще, чем в прошлом году. Чаще всего к комплекту жительницы Краснодара в этом году выбирают романтичные платья с оборками и вшитым широким поясом. Спрос на такие модели вырос в полтора раза по сравнению с прошлым годом.

Екатеринбург: стиль бохо и искусственный мех

Типичный облик екатеринбурженки этой осенью включает в себя неординарные и яркие вещи — длинную шубу из искусственного меха и браслеты в стиле бохо. Спрос на эти категории товаров вырос в 1,2 раза и в 1,6 раза соответственно. Их жительницы города сочетают с кружевными миди-платьями из хлопка — такие модели платьев лидировали по продажам за период.

Казань: офисный кэжуал и маски с изображением бабочек

Основной тенденцией сезона для казанцев стала комфортная офисная одежда. Типичный облик на осень здесь состоит из офисных юбок-карандашей и пуловеров размера оверсайз с высоким воротником. Спрос на такие товары к прошлому году в Казани вырос в два раза и в девять раз соответственно.

Кроме того, важный аксессуар для жителей региона — декоративные многоразовые маски с изображением бабочек. Именно такие товары возглавили рейтинг продаж категории.

Нижний Новгород: технологичность и безопасность

Примечательно, что в Нижнем Новгороде чаще, чем в других регионах, выбирали сумки-мессенджеры с USB-разъемом и замком безопасности. Спрос на такие товары в регионе вырос на треть по сравнению с прошлым годом.

Технологичность нижегородцы ценят и в других деталях гардероба. Например, в этом году жители города в 1,8 раза чаще выбирали электрические стельки для обуви с подогревом.

Из самих моделей обуви наибольшей популярностью в регионе пользуются практичные высокие ботфорты с квадратным носком. Спрос на них увеличился в 1,4 раза по сравнению с прошлым годом. В одежде жительницы Нижнего Новгорода чаще всего выбирают вязаные платья с высоким воротником. Спрос на такие товары, которые продолжают тенденцию безопасного и закрытого гардероба, вырос в полтора раза.

Новосибирск: домашние пуловеры на смену фланели

Тенденция прошлого года в регионе — фланелевые рубашки и теплая верхняя одежда — сменилась новой. В этом году жители региона чаще выбирают оверсайз-пуловеры с геометрическими принтами и домашние базовые футболки.

Спрос на такие товары вырос в 9 раз и в полтора раза соответственно по сравнению с прошлым годом. По мнению экспертов, к смене типичного облика привели режим самоизоляции и ограничения из-за пандемии.

При этом продажи украшений выросли — в этом году спрос на них увеличился на треть. Чаще всего жители Новосибирска выбирают металлические унисекс-кольца с позолотой. При этом они выбирают нестандартные геометрические формы или модели с неровностями.