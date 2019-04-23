Аналитики BILLA изучили спрос на пасхальные товары

В преддверии Пасхи аналитики сети супермаркетов BILLA изучили спрос на пасхальные товары и выяснили, сколько куличей, яиц и кагора приобретают в период главного христианского праздника.

Пасха предполагает соблюдение особых традиций, в том числе традиции пасхальной трапезы. В день Светлого Христова Воскресения на столе обязательно должны быть пасха, яйца и куличи, освященные накануне, в Великую субботу, или непосредственно в день праздника. Так, в период Пасхи в супермаркетах BILLA продается около 2 тонн куличей, а спрос на яйца на пасхальной неделе увеличивается на 180% по сравнению с непраздничным периодом.

При этом многие покупатели предпочитают готовить кулич самостоятельно, что также отражается на спросе. Например, муку покупают на 70% чаще, творог — на 10%, а молоко — на 5%. А продажи ингредиентов для выпечки вырастают в 2 раза.

Не обходится праздничный стол и без кагора, в православной традиции символизирующего кровь Иисуса Христа. Спрос на крепкое сладкое вино увеличивается сразу в 7 раз.