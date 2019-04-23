Аналитики BILLA изучили спрос на пасхальные товары
В преддверии Пасхи аналитики сети супермаркетов BILLA изучили спрос на пасхальные товары и выяснили, сколько куличей, яиц и кагора приобретают в период главного христианского праздника.
Пасха предполагает соблюдение особых традиций, в том числе традиции пасхальной трапезы. В день Светлого Христова Воскресения на столе обязательно должны быть пасха, яйца и куличи, освященные накануне, в Великую субботу, или непосредственно в день праздника. Так, в период Пасхи в супермаркетах BILLA продается около 2 тонн куличей, а спрос на яйца на пасхальной неделе увеличивается на 180% по сравнению с непраздничным периодом.
При этом многие покупатели предпочитают готовить кулич самостоятельно, что также отражается на спросе. Например, муку покупают на 70% чаще, творог — на 10%, а молоко — на 5%. А продажи ингредиентов для выпечки вырастают в 2 раза.
Не обходится праздничный стол и без кагора, в православной традиции символизирующего кровь Иисуса Христа. Спрос на крепкое сладкое вино увеличивается сразу в 7 раз.
«Интерес покупателей к товарам к Пасхе год от года становится только выше, а вслед за ним расширяется и ассортиментное предложение пасхальной кондитерской продукции. Впрочем, для многих наших покупателей Пасха ассоциируется с обычаем самостоятельно готовить праздничный стол: печь куличи, варить или заваривать творожную пасху и, конечно, красить яйца. Какой бы вариант подготовки к празднику вы не предпочли, в BILLA найдется все для пасхальной трапезы — от пекарских форм и разнообразного кондитерского декора для готовых блюд и пасхальных наборов», — комментирует Елена Мальцева, генеральный директор BILLA в России.