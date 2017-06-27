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Аналитики ФТС будут знать всё о международных посылках россиян

Таможенники в течение трех лет получат доступ к информационным ресурсам «Почты России». Об этом рассказал заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Анатолий Серышев, сообщают «Известия».

По его словам, это даст ФТС возможность эффективнее находить в посылках наркотики, оружие, психотропные и взрывчатые вещества. В ведомстве отметили, что именно отправка наркотиков через границу является на данный момент самым популярным способом их доставки в Россию. Их провозят под видом шампуней, орехов, прячут в бытовой технике, объяснили в ФТС. По словам таможенников, с начала этого года в международных почтовых отправлениях было обнаружено более 30 кг. наркотиков.

Анатолий Серышев добавил, что совместная работа таможенников и сотрудников «Почты России» и сейчас «ведется в ежедневном режиме», Однако доступ к базе данных позволит таможенникам проводить «не только единичные изъятия отдельных партий наркотиков или оружия», но и «вскрывать каналы поставок, цепочки поставщиков».

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексей Федоров также сообщил изданию, что «скорее всего», таможенники получат доступ к почтовой базе данных. «То есть они будут знать, кто, как часто и из каких стран получает почтовые отправления», — сказал Федоров.

«Любой россиянин с помощью посылок может беспошлинно ввезти товар на сумму до 1 млн рублей в год. Такой системой пользуются недобросовестные предприниматели, которые на зарубежных интернет-ресурсах или в оптовых компаниях делают коммерческие закупки товаров. Потом они их ввозят в страну в посылках и перепродают. После доступа к базам данных «Почты России» такие поставки можно будет отследить, добавил Алексей Федоров.

Издания отмечает, что расширение полномочий сотрудников ФТС предусмотрено «Комплексной программой развития Федеральной таможенной службы на период до 2020 года», которую Минфин должен одобрить до конца лета.

Автор: Анна
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