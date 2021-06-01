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Аналитики НКР посчитали маржу ведущих российских продуктовых ритейлеров

Аналитики рейтингового агентства НКР подсчитали рентабельность по операционной прибыли ведущих российских продуктовых ретейлеров во втором полугодии 2020 года, когда продовольственная инфляция поднялась выше 4% (год к году). Средняя операционная маржа лидеров рынка выросла на треть — до 4,8% (с 3,6% во втором полугодии 2019 года), сообщает РБК со ссылкой на данные агентства НКР.

НКР использовало данные отчетности по МСФО АО «Магнит», X5 Retail Group, ООО «О'кей» и ООО «Лента», на долю которых приходится около четверти всего розничного рынка. Последняя доступная отчетность лидеров рынка покрывает второе полугодие 2020 года, полной отчетности этих компаний за первый квартал 2021 года еще нет.

  • У X5 Retail Group операционная рентабельность повысилась с 4,1 до 4,8%;
  • у «Магнита» — с 3,1 до 4,7%;
  • у «Ленты» — с 4 до 6%;
  • у «О'кей» — с 2,5 до 3,8%, свидетельствуют данные рейтингового агентства.

В НКР предполагают, что «скачок маржинальности был связан в первую очередь с ростом цен на продукты питания на 6,3% по сектору» (за второе полугодие 2020 года по сравнению с предыдущим периодом, по данным Росстата). В мае премьер-министр Михаил Мишустин в ходе своего отчета перед Госдумой заявил, что одной из причин ускоренного роста цен на социально значимые продукты в России стала «жадность» некоторых производителей и торговых сетей.

Но формально в обзоре НКР выявлена лишь корреляция между ростом операционной рентабельности и ускорением розничных цен. Надежные выводы о том, как повлиял ценовой фактор на рост маржи, можно сделать только на основании собственных данных сетей. Маржа по операционной прибыли учитывает, например, и операционные издержки — при их снижении (при прочих равных) маржа растет.

Потребление внутри страны повысилось в связи с закрытием границ из-за пандемии, также отмечает НКР. Но рост маржинальности четверки крупнейших ретейлеров опережал динамику розничной торговли продовольствием, следует из его данных: во второй половине 2020 года оборот розничной торговли продовольственными товарами в России увеличился лишь на 3,6% к тому же периоду 2019 года. Это указывает на то, что рост потребления не был единственной причиной скачка рентабельности.

Автор: Анна
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