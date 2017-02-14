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Аналитики сети «Перекресток» определили, что приготовят влюбленные 14 февраля

Аналитики торговой сети «Перекресток» в преддверии 14 февраля выяснили, какие товары пользуются наибольшим спросом среди россиян, и что является неотъемлемыми атрибутами празднования Дня всех влюбленных кроме клубники, взбитых сливок и шампанского.

Напитки-лидеры

Наибольший рост продаж в предпраздничный период отмечается в категории слабоалкогольных напитков, в частности, повышаются продажи винных напитков (+37%), шампанского (+33%) и вермутов (+16%)*. Спрос на красное и белое вино в преддверии 14 февраля практически не изменяется (+6%). Среди крепких алкогольных напитков доля продаж увеличивается лишь у импортных коньяков (+15%), в то время как такие популярные в остальные праздники напитки, как виски (+8%) и водка (+3%), не пользуются повышенным спросом. Кроме того, влюбленные россияне предпочитают кофе и чай, продажи которых перед праздником увеличиваются на 16%.

Горячее и закуски

Праздничный стол на День Святого Валентина влюбленные украшают рыбой (+50%), блюдами, приготовленными из фарша (38%) и свинины (+27%). В то время как продажи говядины падают на 12%, птицы – на 1%. Продажи сыра и колбасы в целом практически не претерпевают изменений, исключением является ветчина (+59%), высоким спросом пользуется и соленая рыба (+22%). Не пользуются популярностью деликатесы и икра (-3 и -27% соответственно).

На десерт

Как ни в какой другой праздник, вырастают продажи взбитых сливок (+37%), фруктов и ягод, преимущественно клубники и малины (+88%). Балуют своих вторых половинок и предлагают к чаю или кофе наборы конфет (+82%), плиточный шоколад (+22%), а также пирожные (+11%) и торты (+10%).

Автор: Анна
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