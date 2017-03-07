Аналитики Яндекса узнали, что получат женщины на 8 Марта

Аналитики Яндекс.Кассы и Яндекс.Маркета изучили, на какие товары увеличился спрос россиян перед Международным женским днём. Учитывались покупки с 27 февраля по 6 марта на Яндекс.Маркете и в интернет-магазинах, которые принимают оплату через Яндекс.Кассу.

Судя по статистике, пользователи готовили подарки заблаговременно: пик продаж пришелся на 27–28 февраля и 2 марта. По сравнению с показателями февраля в большинстве популярных категорий товаров средние чеки сократились или остались неизменными — похоже, пользователи старались экономить. В частности, снизился средний платеж за косметику и парфюмерию, украшения и бижутерию, а также за традиционный атрибут праздника — цветы. Средние чеки за одежду и аксессуары, книги, сувениры и товары для хобби почти не изменились. А вот на бытовую технику и электронику пользователи тратили больше, чем в обычные дни.

Цветы

Не секрет, что самые большие очереди за цветами выстраиваются 7 и 8 марта. Чтобы в них не стоять, многие заранее заказывают букеты через интернет с отсроченной доставкой. С 27 февраля пользователи ежедневно оплачивали на 17% больше покупок в этой категории, чем в обычные дни. Рекорд продаж был 2 марта, когда число платежей выросло в 1,8 раза. В то же время средний чек за цветы снизился на 25% по сравнению с другими днями февраля.

Косметика и парфюмерия

В этом году самым популярным подарком к 8 Марта могут стать товары для красоты. По данным Яндекс.Кассы, за неделю до праздника количество заказов косметики и парфюмерии в целом выросло на 29%. Пики продаж пришлись на 27 и 28 февраля, а также на 2 марта, когда число платежей возросло на 75–90%. Многие пользователи и здесь старались сэкономить — средний чек в этой категории составил 3427 рублей, что на 18% меньше, чем средний платеж за февраль. На Яндекс.Маркете пользователи также проявляли повышенный интерес к товарам для красоты. Перед праздником значительно выросла посещаемость страниц со средствами для ухода за ногтями (+47%) и парфюмерией (+41%).

Украшения

Другой популярный подарок — ювелирные украшения и бижутерия. В этой категории ситуация похожая: начиная с 27 февраля число покупок в целом выросло на 17%, а средний чек сократился на 18% — до 2437 рублей. Пик продаж пришелся на 2 марта — в этот день пользователи оплатили вдвое больше покупок, чем в обычные дни.

Бытовая техника и электроника

Спрос на эти товары за неделю до праздника вырос не сильно — всего на 9%. Пик продаж пришелся на 27 февраля и 2 марта — в эти дни число покупок увеличилось на 30%. На Яндекс.Маркете интерес к бытовой технике вырос по сравнению с обычными днями на 20–30% — в зависимости от типа товара. Судя по среднему чеку, дорогая техника уже не в моде: в среднем за раз пользователи платили через Яндекс.Кассу за электротовары около 2852 рублей, что на 18% больше, чем в феврале. Это подтверждают и данные Яндекс.Маркета: покупатели интересовались смартфонами и ноутбуками не больше обычного, зато ажиотажным спросом пользовались товары в категории «Техника для красоты». Так, посещаемость раздела «Фены и приборы для укладки волос» выросла на 79%, «Напольные весы» — на 61%, а «Эпиляторы» — на 42%.

Книги

Судя по стабильному спросу на книги, Россия остается одной из самых читающих стран. Но, похоже, не многие считают книгу лучшим подарком к 8 Марта. В этой категории число покупок выросло лишь на 8%, средний чек составил 612 рублей.

Одежда и аксессуары

По данным Яндекс.Кассы, в целом за неделю спрос на эти товары в интернет-магазинах вырос на 12%. Пик пришелся на пятницу, 3 марта, когда пользователи оплатили на 33% больше покупок, чем в обычные дни. Средний чек увеличился всего на 2% и составил 2401 рубль. По данным Яндекс.Маркета, самым ходовым товаром перед 8 Марта стали зонты — посещаемость страниц с такими товарами выросла на 140%.

Сувениры и товары для хобби

Спрос на эти товары в целом вырос лишь на 6%, хотя 28 февраля был скачок — в этот день пользователи оплатили в 1,9 раза больше заказов, чем в среднем в любой другой день февраля. Средний чек в этой категории почти не изменился и составляет 1350 рублей.

Подготовка к 23 февраля

В преддверии Дня защитника Отечества спрос на товары закономерно отличался. По данным Яндекс.Маркета, наблюдался повышенный интерес к технике для красоты — машинкам для стрижки (+42%), электробритвам (+41%) и товарам для ухода за полостью рта (+29%). Также в лидерах роста ожидаемо оказалась категория мужской косметики – трафик в ней вырос на 44%. Статистика платежей через Кассу показывает, что популярностью пользовались украшения (+30%), одежда и аксессуары (+19%). По данным Яндекс.Маркета, в этой категории покупателей больше всего интересовали зонты (+65% трафика), ремни (+43%) и мужское бельё (+22%).

Изменение спроса в разных категориях товаров перед 23 февраля и 8 марта

Категория 23 февраля (рост числа покупок по сравнению с обычным днем февраля) 8 марта (рост числа покупок по сравнению с обычным днем февраля) Бытовая техника и электроника -4% +9% Косметика и парфюмерия 0% +29% Книги -8% +10% Одежда аксессуары +19% +12% Сувениры и товары для хобби -9% +6% Цветы -15% +17% Ювелирные украшения и бижутерия +30% +18%

Учитывались платежи через Яндекс.Кассу 15–21 февраля и 27 февраля — 6 марта 2017 года.