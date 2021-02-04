Анализ аудитории AliExpress во ВКонтакте и Одноклассниках

В 2020 году общее количество активных пользователей AliExpress во ВКонтакте и Одноклассниках в месяц достигло 8 млн человек. Благодаря реализованной интеграции с соцсетями и запуску аффилиатной программы для блогеров, количество новых покупателей выросло в 10 раз по сравнению с 2019 годом. Миллион новых пользователей совершили свою первую покупку на AliExpress.

Привлечение новых пользователей осуществлялось благодаря расширению продуктовых функций внутри социальных сетей, а также интеграции игровых и реферальных механик. Например, механика «Сбей цену» стала одним из драйверов роста ВКонтакте. Призовая механика «Алибокс», в рамках которой пользователь мог выбрать одну из шести карточек и получить приз (iPhone, MacBook, PlayStation) или купон на скидку, имела большой успех во время распродаж.

Мини-приложение AliExpress ВКонтакте появилось летом 2019 года. Через год началось тестирование нативной интеграции, которая позволила совершать покупки, не переходя в мини-приложение. В октябре 2020 года был перезапущен маркетплейс в Одноклассниках. С остальными социальными сетями площадка работает через аффилиатные программы, которые дают возможность блогерам зарабатывать в любых привычных для них экосистемах.

«В ближайшие несколько лет интеграция в социальные сети может принести порядка 20% от всех новых покупателей Aliexpress Россия. Наша задача — выстроить единую экосистему и инфраструктуру таким образом, чтобы дать покупателям возможность делать покупки выгодно, легко и именно в том месте, где человек привык проводить время». Надежда Егорова, директор направления social e-commerce AliExpress Россия

Аналитики AliExpress отметили, что чаще всего пользователи социальных сетей приобретают смартфоны (ОК — 25%, VK — 18,5%), бытовую электронику (ОК — 12,5%, VK — 17%), компьютеры и офисную технику (ОК — 7%, VK — 15%), бьюти-товары (ОК — 8%, VK — 5%) и автотовары (ОК — 5,6%, VK — 5,3%).