Анализ цен и спроса на велосипеды в России

Весной в России традиционно начинается велосезон — некоторые россияне берут велосипеды напрокат, другие же предпочитают покупать велосипеды и обновлять свои старые модели. Эксперты Авито провели исследование и выяснили, что спрос на велосипеды в России этой весной вырос на 19% по сравнению с прошлым годом, а самым популярным видом стал горный велосипед.

С наступлением настоящего весеннего тепла россияне возвращаются к велопрогулкам. Кто-то покупает велосипед для того, чтобы поддерживать себя в форме, кто-то — для отдыха, а учитывая то, что на носу майские праздники, велосипед — отличный способ разнообразить свой отдых с друзьями и семьей. Но по мнению экспертов, у россиян могут возникнуть проблемы с покупкой — из-за повышенного спроса и простоя некоторых заводов-производителей в 2020 году, этой весной в торговых точках наблюдается дефицит импортных марок. По данным Авито спрос на велосипеды на площадке вырос на 19% по сравнению с весной прошлого года. В среднем велосипеды на сайте можно купить за 7 500 рублей, они стали дороже на 15% по сравнению с прошлым годом.

Какие велосипеды предпочитают россияне?

Самыми популярными на Авито этой весной оказались горные велосипеды, на которых можно легко преодолевать как обычные маршруты, так и бездорожье парковых и лесных зон — они заняли 41% от общего спроса в разделе. Спрос на горные велосипеды в этом году вырос на 35% по сравнению с прошлым годом. Купить их на Авито можно в среднем за 13 990 рублей, с прошлого года они подорожали на 12%. В Москве в этом году спрос на горные велосипеды подскочил на рекордные 83% по сравнению с прошлой весной. Петербуржцы тоже не отстают в «велогонке» — здесь интересоваться горными моделями стали на 68% чаще.

Вторыми по востребованности велосипедами в этом году стали велосипеды для детей. Доля детских велосипедов в общем спросе в разделе составила 31%, а интересоваться ими этой весной стали на 14% чаще, чем в прошлом году. Детский велосипед на Авито можно приобрести в среднем за 3 000 рублей, что на 20% дороже, чем весной прошлого года. Детские велосипеды в этом году вызвали на 49% больше интереса у москвичей, а в Санкт-Петербурге велосипеды своим детям хотят купить на 43% больше пользователей Авито в городе.

Простые в эксплуатации дорожные модели заняли третье место в рейтинге самых популярных видов велосипедов. Их доля в общем спросе составила 25%. В этом году они стали на 13% востребованнее, чем в прошлом году. Купить дорожный велосипед на Авито можно в среднем за 9 800 рублей, это на 15% дороже, чем в прошлом году. В Москве дорожными велосипедами в этой весной стали интересоваться на 50% активнее, чем в прошлом году, а в Санкт-Петербурге спрос на них вырос на 20%.

Специализированные BMX пользуются популярностью у довольно узкого круга увлеченных людей, поэтому его доля в общем спросе в категории не такая большая, как у распространенных велосипедов — всего 4%. При этом в 2021 году ими стали интересоваться на 17% реже, чем в прошлом году. BMX подорожали на 10%, на Авито в этом году их можно купить в среднем за 11 000 рублей. В Москве так же, как и в целом по России, интерес к BMX снижается, в этом году спрос на такие модели велосипедов упал на 4% по сравнению с прошлой весной. В Санкт-Петербурге падение интереса к BMX еще более заметно — они стали на 11% менее востребованными по сравнению с весной 2020 года.