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Анализ данных о платежах самозанятых: услуги, товары, бесконтактные платежи

Самозанятость — новый тренд: в 2020 году количество людей, которые официально работают на себя и принимают оплату через ЮKassa, выросло в 6,4 раза относительно 2019 года. При этом оборот платежей увеличился в 10,6 раза, а их число — в 9,7 раза. К таким выводам пришли аналитики ЮKassa (входит в экосистему Сбера), изучив данные о платежах самозанятых, которые пользуются этим сервисом.

«Экономическая ситуация, пандемия, изменение налогового режима привели к усилению роли самозанятых и увеличению их вклада в развитие экономики. С начала 2020 года этот рынок показывает заметный рост, и мы ожидаем, что новый тренд будет и дальше активно развиваться. По данным ФНС России, в 2020 году по всей стране зарегистрировано 1,5 млн самозанятых. С лета 2020 года самозанятые из любого региона могут использовать эквайринг ЮKassa для приема платежей от своих клиентов. Наша задача — предоставить самозанятым современный сервис для просмотра аналитики продаж и выставления счетов клиентам через смс, электронную почту или мессенджеры, чтобы продавать больше товаров и услуг», — комментирует Оксана Коробкина, коммерческий директор ЮMoney.

Контент лидирует по обороту

В прошлом году самый большой оборот платежей был у самозанятых, которые продают аудио- и видеоконтент. В пятерку лидеров по этому показателю вошли также те, кто работает в категориях «сувениры, аксессуары, товары для хобби», «образование», «одежда и обувь», «персональные услуги» (например, по стрижке или маникюру).

За 2020 год сильнее всего вырос оборот платежей у самозанятых, которые продают одежду и обувь, — в 38,4 раза по сравнению с 2019 годом. При этом число продаж у них увеличилось в 27,5 раза. У тех, кто предлагает аудио- и видеоконтент, первый показатель вырос в 20 раз, второй — почти в 21 раз. У самозанятых, которые специализируются на образовательных услугах, оборот платежей показал рост в 11,3 раза, а их количество — примерно в 18 раз. У тех, кто продает сувениры, аксессуары и товары для хобби, эти показатели увеличились в 7,9 и 6,4 раза соответственно, а у тех, кто оказывает персональные услуги, — в 7,7 и 3,6 раза соответственно.

Самые дорогие — товары для дома и сада

В 2020 году больше всего клиенты платили самозанятым за товары для дома и сада — в среднем по 3687 рублей. Это в 2,9 раза больше, чем в 2019 году. А сильнее всего средний чек вырос в прошлом году у тех, кто оказывает услуги по рекламе и продвижению: он увеличился примерно в 3,1 раза по сравнению с 2019 годом и составил 805 рублей. Заметно выросли эти показатели и у самозанятых, которые работают в следующих категориях: «еда и продукты с доставкой» — средние чеки увеличились в 2,5 раза (до 1895 рублей), «детские товары» — примерно в 2 раза (до 883 рублей), «персональные услуги» — в 2,1 раза (до 1320 рублей).

Бесконтактные платежи бьют рекорды

Самым популярным методом оплаты за товары и услуги самозанятых по-прежнему остаются банковские карты. В 2020 году их использовали в 10,4 раза чаще, чем годом раньше. Самый большой рост числа платежей в прошлом году показали системы бесконтактной оплаты Google Pay, Apple Pay и Samsung Pay — в 68,5 раза относительно 2019 года. Из кошелька ЮMoney в 2020 году клиенты оплатили в 5,7 раза больше покупок у самозанятых, чем годом раньше. С помощью ЮKassa самозанятые могут принимать онлайн-оплату даже без собственного сайта — через сервис выставления счетов по электронной почте, смс или в мессенджерах. В минувшем году самозанятые таким образом выставили клиентам в 1,6 раза больше счетов, чем в 2019.

«За 2020 год к ЮKassa подключились в 6,4 раза больше самозанятых, чем годом раньше. Это подтверждает тренд самозанятости на рынке труда, особенно в регионах. В первые две недели 2021 года мы наблюдали заметный рост оборота и количества платежей у самозанятых — в 9,8 и 10,8 раза соответственно по сравнению с таким же периодом прошлого года. ЮKassa в числе первых запустила в 2019 году специальные продуктовые решения для самозанятых, и спрос на них до сих пор постоянно растет», — говорит Оксана Коробкина.

В России налог для самозанятых составляет 4% при приеме оплаты от физлиц и 6% — от юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

Об исследовании

Учитывались платежи пользователей через ЮKassa с 1 января по 31 декабря 2020 и 2019 годов. Сегодня с помощью сервиса оплату принимают больше 120 тыс. российских и иностранных онлайн-площадок, а через ЮMoney ежедневно проходит больше 1,6 млн платежей.

Автор: Анна
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