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Анализ динамики продаж книг в России и в Москве

Аналитики оператора фискальных данных Такском проанализировали продажи книг в России и Москве за период январь-сентябрь 2021 года, сравнив с аналогичным периодом 2020 года.

Средняя цена на книгу по России в 2021 году составила 345 рублей. Средняя цена книги в мягком переплете — 230 рублей, электронной книги — 178 рублей. Бумажные книги дорожают, рост цены в 2021 году составил 9 % по отношению к 2020 году, цена на электронные книги осталась на уровне 2020 года.

Продажи книг в 2021 году продемонстрировали положительную динамику — рост 3%.

Средняя цена на книгу по Москве в 2021 году составила 395 рублей. Средняя цена на книги в мягком переплете — 235 рублей, на электронную книгу — 178 рублей. Бумажные книги дорожают, рост цены в 2021 году составляет 10 % по отношению к 2020 году, цена на электронные книги осталась на уровне 2020 года.

Продажи книг в Москве в 2021 году выросли на 5%.

«По нашим данным, основные продажи в России приходятся на книги в мягком переплете, а по жанру — на учебную литературу, — комментирует Артем Меликджанян, руководитель департамента развития бизнеса ОФД „Такском“. — Книги в мягком переплете имеют объективные преимущества: они дешевле, легче, занимают меньше места в сумке, что немаловажно, поскольку большая часть россиян предпочитает брать книгу с собой по пути на работу и читать ее в транспорте».

Специалисты ОФД также составили топ самых покупаемых книг среди россиян за январь-сентябрь 2021 года:

  • «Хочу и буду. Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым» — Михаил Лабковский
  • «НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед» — Джен Синсеро
  • «Зеленый свет» — Макконахи Мэттью
  • «Букварь» — Надежда Жукова
  • «Замок из стекла. Что скрывает прошлое» — Уоллс Джаннетт
  • «Тени тевтонов» — Алексей Иванов
  • «Зима близко: средневековый мир Игры престолов» — Каролин Ларрингтон
  • «Спящие красавицы» — Стивен Кинг

Представленный анализ составлен на основании статистической выборки обезличенных фискальных данных, получаемых только оператором фискальных данных ООО «Такском». При этом ООО «Такском» не несёт ответственности за несоответствие настоящего анализа рынка информационным выборкам, составленным на основании иного массива данных. Всего проанализировано более 32 млрд кассовых чеков.

Автор: Анна
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