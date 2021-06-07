Анализ количества покупок в зоомагазинах и услуг в ветеринарных клиниках

Россияне стали на 32% больше совершать покупок в зоомагазинах и в 2 раза чаще водить своих домашних питомцев в ветеринарные клиники. К таким выводам пришли аналитики ЮMoney (входит в экосистему Сбера), изучив оплату пользователей различными платежными методами в период с 1 января по 31 мая 2019, 2020 и 2021 годов.

Животные вне экономии

Рост числа покупок отмечают продавцы зоотоваров. В 2021 году с 1 января по 31 мая относительно аналогичного периода 2020 года тенденция роста продаж сохранилась. Количество покупок выросло на 11%, а оборот магазинов — на 13%. В сравнении с 2019 количество платежей выросло еще больше — на 32%, а обороты магазинов, в которых расплачивались картой и кошельком ЮMoney, — на 33%. В обоих случаях средний чек стал больше на 1% и составил 697 рублей, а среднее число заказов на одного клиента увеличилось на 5% — до 2,6.

«Пандемия и локдаун привели к тому, что люди, ограниченные в возможностях передвижения, стали намного чаще заводить питомцев. Логично, что спрос на зоотовары и услуги тоже вырос. Если анализировать показатели по всему 2020 году, то в сравнении с 2019 количество обращений в ветеринарные клиники выросло на 54%, а обороты их платежей — на 63%. В зоомагазинах число покупок увеличилось на 21%, а обороты платежей на — 24%. Это показывает смещение спроса в большей степени в онлайн-каналы продаж», — говорит Дмитрий Кармишин, директор по продажам ЮMoney.

По данным одного из крупнейших в мире производителей кормов для животных и поставщиков ветеринарных услуг Mars Petcare, в российских семьях за три года количество кошек увеличилось на 8,1 млн и достигло 40,8 млн, собак — на 4 млн, составив 22,6 млн. Россия занимает третье место в мире по количеству кошек и четвертое место по числу собак. Но самое главное, отмечают в компании, что в России стало больше ответственных владельцев собак и кошек, которые делают выбор в пользу полнорационных и сбалансированных кормов, а также водят питомцев к ветеринарному врачу. Например, промышленные корма сегодня выбирают 80% владельцев кошек и 52% владельцев собак.

Ветклиники посещают чаще

Аналогичная тенденция повышенного спроса наблюдается и в сегменте ветеринарных клиник. В 2021 году с 1 января по 31 мая относительно аналогичного периода 2020 года услуг было предоставлено на 36% больше, а обороты ветклиник выросли на 42%. В сравнении с 2019 годом количество оплаченных услуг выросло в 2 раза, а обороты платежей в — 2,2 раза. Средний чек при этом увеличился на 4% и 11% соответственно и составил 1142 рубля, а вот среднее число обращений — на 7%, до 2 за отмеченный период.

По данным Mars Petcare, сегодня в России 16% кошек и 19% собак имеют выявленные проблемы со здоровьем. За 3 года таких питомцев стало больше.

«Сегодня более 85% россиян считает питомца членом семьи, другом или ребенком. Мы связываем рост числа собак и кошек с выявленными проблемами со здоровьем, в первую очередь, с этим трендом. Члену семьи дарят подарки, покупают игрушки и, конечно, чаще водят к ветеринарным специалистам, в том числе на регулярные осмотры. Еще одно подтверждение этой гипотезы — животных с проблемами стало больше в городской России, где ветеринария доступнее», — отмечают в Mars Petcare.

Пандемия и локдаун сказались и на развитии онлайн-сервисов и услуг. Во время самоизоляции многие владельцы питомцев воспользовались онлайн-услугами, которые раньше получали только офлайн.