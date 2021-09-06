Анализ покупок россиян в рассрочку в августе

Сервис «Всегда.Да» проанализировал покупки россиян в рассрочку в августе. Больше всего выросли продажи шуб — многие решились обновить зимний гардероб и тратили на это в среднем 90 000 рублей; также выросли продажи компьютеров к школе, смартфонов и мебели.

В августе россияне активно покупали шубы в рассрочку: объем продаж взлетел почти в два раза (на 97%) по сравнению с июлем и вышел на уровень января текущего года. Количество выданных рассрочек и кредитов увеличилось на 83%. В среднем такая покупка в августе обходилась в 90 000 рублей, а в январе — 92 000 рублей.

«Люди заранее готовятся к холодам и обновляют зимний гардероб. Судя по данным прошлых лет, спрос может взлететь еще больше к ноябрю, а вместе с ним и цены, поэтому сейчас действительно лучшее время для покупки мехового изделия. Средний чек в августе почти не изменился по сравнению с январем, скорее всего, из-за общего удорожания товаров, несмотря на сезон скидок», — говорит Екатерина Соловьева, руководитель направления аналитических исследований сервиса рассрочек Всегда.Да.

В августе также на 36% выросли продажи компьютеров и комплектующих (мониторы и системные блоки), ноутбуков и планшетов. Количество выдач в сегменте возросло на 44%. Это обусловлено в том числе началом учебного года, когда родители школьников и студентов обновляют детям технику для занятий. Средний чек составил 47 000 рублей. Также на 8% выросли продажи в рассрочку смартфонов, их покупали в среднем за 50 600 рублей.

Август, помимо подготовки к школе, считается активным сезоном для обновления ремонта и мебели. Почти на 28% увеличились продажи кухонь в рассрочку (количество выдач выросло на 26%). Также россияне покупали мебель для гостиной, спальни, детской и т. д. (+28% в денежном выражении; +26% в количественном). В среднем на это тратили 84 000 рублей.

Продажи «белой» бытовой техники (холодильники, стиральные машины, микроволновые печи и т. д.) остались на прежнем уровне, а «черной» (телевизоры, аудио- и видеотехника и т. д.) — возросли на 14% в денежном выражении, в количественном — на 15%.

Статистика основана на 490 000 выдач кредитов и рассрочек на товары с января по август 2021 года в магазинах-партнерах сервиса. Более 80% выдач через Всегда.Да — это рассрочки. Сервис сотрудничает с крупнейшими банки (Тинькофф, Хоум Кредит, МТС банк и другими). К платформе подключено более 78 000 точек продаж и интернет-магазинов по всей стране, в том числе федеральные сети.