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Анализ посещаемости торговых центров в период в период самоизоляции

Посещаемость торговых центров в Москве в среднем выросла на 273,6% от показателей в период самоизоляции, когда в некоторых торговых центрах были открыты только продуктовые гипермаркеты. Об этом говорят данные компании Hot-WiFi, основанные на анализе офлайн-трафика в торговых центрах столицы.

Торговые центры Москвы были открыты 1 июня (закрытыми для посещения остаются фудкорты, спортивные заведения и детские зоны). Компания Hot-WiFi с помощью своего маркетингового инструмента WiFi-Радара посчитала, как изменялась посещаемость московских торговых центров в период активного распространения коронавируса — c 1 марта и по 7 июня.

Уже сейчас средний показатель посещаемости за первую неделю июня вырос на 273,6% в сравнении со средним показателем за период самоизоляции. Торговые центры вернули 16% офлайн-трафика первой недели марта.

Падать посещаемость московских ТЦ начала с первых недель марта. Первый значительный спад посещаемости произошел 15 марта. В этот день пришло почти на 20% посетителей меньше, чем в предыдущий день. Дальше показатель посещаемости торговых центров в столице плавно уменьшался до 27 марта включительно.

Посещаемость торговых центров в Москве резко упала 28 марта — в первый день первой «карантинной» недели. Количество посетителей снизилось на 82%. В период «карантинных» недель показатели посещаемости держались практически на нуле.

Пик посещаемости за весь рассматриваемый период, по данным Hot-WiFi, пришелся на 1 марта. В июне пик посещаемости пришелся на 1 июня, в день открытия торговых центров в Москве. В этот день посещаемость выросла на 325,9% относительно среднего показателя в период самоизоляции.

Автор: Анна
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