Анализ потребительской активности россиян с 6 по 12 апреля 2020 года

Лаборатория Сбербанка по анализу и обработке больших данных «СберДанные» продолжает разработку серии индикаторов, которые способны с минимальной задержкой отслеживать экономические процессы. Лаборатория еженедельно представляет анализ о динамике трат потребителей на товары и услуги.

С 6 по 12 июля расходы потребителей оставались вблизи максимальных значений с начала пандемии. Изменение относительно сопоставимого периода 2019 г. составило +0,2% г/г. По сравнению с предшествующей неделей колебания были несущественными. Сдержанную недельную динамику подтверждают и другие оперативные источники. По данным оператора онлайн-касс «Эвотор», входящего в Группу Сбербанка, снижение торгового оборота за неделю составило 0,5 п.п.

Индекс потребительской активности на аналитическом портале Сбербанка SberIndex.ru, характеризующий разнообразие категорий товаров и услуг в корзине покупателей, за тот же период подрос с 76,3 до 77 пунктов. При этом в начале месяца был зафиксирован выраженный всплеск трат. В результате на протяжении всей первой половины июля потребление держится на уровне 2019 г.

По оценкам экспертов, такая динамика связана с получением социальных выплат в первых числах июля. Как было отмечано в прошлом исследовании, c 1 по 5 июля граждане израсходовали примерно треть средств, поэтому положительный эффект может сохраняться в течение почти всего месяца. За неделю 6–12 июля прирост трат в непродовольственных категориях составил +8,5% г/г. Эта цифра представляется достаточно высокой, но следует помнить, что в апреле и мае наблюдалось выраженное падение продаж (—36,6% г/г и —15,5% г/г соответственно). Поэтому сейчас, на фоне получения дополнительных доходов, отложенный спрос проявляется в полной мере.

Структура трат ожидаемо остается такой же, как и неделей ранее. В лидерах — категория «Компьютеры и ПО» за счет компонента программного обеспечения. В частности, потребители продолжают достаточно активно тратить деньги на компьютерные игры. Существенный прирост сохраняется в категориях «Универсальные магазины» (+28,1% г/г), «Бытовая техника и электроника» (+27,0% г/г), а также «Одежда, обувь и аксессуары» (+14,1% г/г). Это и есть отражение основных направлений текущего расходования средств. Отметим также, что зафиксировано падение в сегменте «Лекарства и медицинские товары» (—5,4% г/г).

Наконец, отмечается устойчивое восстановление расходов на поездки и путешествия. Объем расходов на авиабилеты по итогам рассматриваемой недели на 35,5% ниже уровня 2019 г., при том что еще в июне падение превышало 67% г/г. Траты в категориях «Отели» и «Турагентства» снижаются на 40% г/г и 36% г/г соответственно. Это значительное улучшение по сравнению с прошлым месяцем, когда изменение составляло порядка —80% г/г. Таким образом, можно говорить о последовательном восстановлении в наиболее пострадавшей от пандемии отрасли — туризме.

Нормализуется ситуация и в других потребительских категориях. При этом общий объем трат на услуги все еще на 17,2% ниже показателей сопоставимого периода 2019 г. Вполне вероятно, что сектору удастся приблизиться к мартовским уровням, то есть «пандемический» провал расходов сократится еще на 7–10 п.п. Тем не менее ожидать полного восстановления пока преждевременно — ввиду изменения потребительского поведения в целом.