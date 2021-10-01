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Анализ продаж кофе в сентябре 2021 и 2020 годов

К международному дню кофе, который отмечается 1 октября, онлайн-сервис доставки продуктов и товаров СберМаркет проанализировал, какой кофе россияне любят больше и как изменились предпочтения год к году.

В сентябре СберМаркет провел исследование, которое показало, что большинство россиян регулярно пьют кофе — так ответили 64% опрошенных. 54% респондентов сказали, что часто пьют чай, а 27% любят лимонад и другие напитки. Среди любителей кофе большинство отмечают, что чаще пьют либо растворимый (46%), либо молотый (39%). 5% россиян пьют капсульный кофе.

По свежим данным СберМаркета, в сентябре 2021 года лидером по продажам стал растворимый кофе — на него пришлось 4% от общего числа продаж всех товаров в сентябре 2021 года. На втором месте кофе в зернах — на его долю пришлось 2% продаж, на третьем месте — молотый (1,4%). На четвертом и пятом местах — порционный вид кофе «3 в 1» и капсульный кофе соответственно.

В сентябре 2021 по сравнению с сентябрем 2020 года продажи категории «кофе» в СберМаркете снизились на 1%. Так, растворимый кофе стали покупать реже на 1,2%, кофе в зернах — реже на 1,5% год к году. При этом, продажи кофемашин и кофеварок увеличились год к году в 3,55 раза — это может быть связано с выходом сотрудников с удаленной работы и закупки для работников в офисы. Кроме того, по данным исследования СберМаркета и Research Me, 17% россиян отметили, что стали реже покупать чай и кофе навынос.

При этом, москвичи чаще других покупают кофе — на столицу приходится 22% заказов от числа заказов по всей РФ. На втором месте с большим отставанием — Санкт-Петербург (8%). На Новосибирск, Краснодар, Екатеринбург, Самару и Ростов-на-Дону приходится по 4%, на Тюмень, Волгоград, Красноярск — по 3% от общего числа продаж кофе.

Среди крупных городов реже всего кофе выбирают в Перми, Южно-Сахалинске, Петропавловске-Камчатском и Анадыре — менее 1% продаж категории «Кофе» приходятся на эти города.

Автор: Анна
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