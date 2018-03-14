Анализ расходов россиян к 23 февраля и 8 марта

Система расчетов WebMoney Transfer совместно с сервисами приема платежей PayMaster и Platron проанализировала траты россиян к 23 февраля и 8 марта. Учитывались платежи в интернет-магазинах за двухнедельные предпраздничные периоды и непосредственно в сами праздники.

Тенденция последних лет дарить гаджеты и мелкую бытовую технику сохранилась. Оборот в данном сегменте по сравнению с обычным периодом января-начала февраля вырос на 27% к Международному женскому дню и на 15% ко Дню защитника Отечества. Средние чеки здесь также остаются одними из самых высоких и составили 7400 рублей и 5443 рубля соответственно.

Что касается одежды и аксессуаров, наоборот активнее делались покупки к 23 февраля, чем к 8 марта — оборот увеличился на 32% при среднем чеке 1578 рублей. К Международному женскому дню было зафиксировано увеличение оборота на 15% и средний чек в размере 1514 рублей. Наибольший интерес был проявлен к футболкам, белью, шарфам, шапкам и носкам.

Категория «Здоровье и красота» показала прирост оборота к 8 марта на 30% по отношению к обычному периоду. Наибольший объем продаж пришелся на косметику, сертификаты на различные косметологические и SPA-процедуры, а также аппараты для проведения некоторых салонных процедур в домашних условиях, например, фото- и лазерные эпиляторы и многое другое.

Традиционно возросли траты на букеты — прирост составил 67% по отношению к обычному периоду января-февраля, а средний чек достиг 3821 рубля. Активно покупались в подарок и цветы в горшках, что является модным веянием проявления «экологической ответственности», средний чек в этой категории — 1886 рублей.

Длинные выходные для россиян — это также возможность навестить родных или отправиться в небольшое путешествие. Согласно данным Platron, из внутренних направлений лидерами стали такие города, как Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, из зарубежных — Париж, Афины, Лондон, Рим, Амстердам и Гетеборг. Средний чек по покупке билета туда-обратно внутри России составил 5930 рублей, а слетать в европейские страны обошлось в 19 832 рубля.

Согласно данным WebMoney, россияне, оставшиеся на праздники в пределах своего города, активно ходили в кино и на концерты. Покупки билетов в данных категориях выросли почти наполовину к 8 марта и на треть к 23 февраля.

Многие решили посвятить выходные самообразованию, записавшись на различные курсы и тренинги. Помимо роста оборота почти в два раза, в эти дни также произошло увеличение среднего чека до 3940 рублей, что на 37% выше, чем в обычные выходные января-февраля.

Любители посидеть дома за онлайн-играми совершили на 15% больше покупок, при этом средний чек к 23 февраля снизился с 746 рублей до 658 рублей, но к праздничным выходным в марте наверстал упущенное, достигнув отметки 804 рубля и тем самым обогнав показатели обычного периода.