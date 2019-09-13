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Анализ рынка одежды в России в 2018-2019 гг.

Больше половины россиян покупают дешевую одежду — к такому выводу пришли аналитики ОФД «Такском», исследовав рынок одежды в России с января по сентябрь 2019 года. Если на масс-маркет приходится 59% всех продаж одежды, то 11% — на премиум-сегмент и 30% — на среднеценовой.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, продажи главных элементов гардероба выросли всего на 1,8%.

В среднем за один поход в магазин россиянин покупает одежды на 3 335 рублей; это на 8% больше, чем в 2018 году.

Самая высокая покупательская активность зафиксирована в периоды межсезонных распродаж. К сравнению:

  • cредняя цена платья в обычный период — 1 649 рублей, в период распродаж — 900 рублей;
  • cредняя цена майки в обычный период — 635 рублей, в период распродаж — 300 рублей;
  • cредняя цена пары джинс в обычный период — 2 560 рублей, в период распродаж — 1 150 рублей.

Женская одежда, традиционно, превалирует на рынке — 52% продаж. На втором месте одежда для сильного пола — 29%, на третьем детская — 19%.

Представленный анализ составлен на основании статистической выборки обезличенных фискальных данных, получаемых только оператором фискальных данных ООО «Такском», при этом ООО «Такском» не несет ответственности за несоответствие настоящего анализа рынка информационным выборкам, составленным на основании иного массива данных. Всего проанализировано более 15 млрд кассовых чеков.

Автор: Анна
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