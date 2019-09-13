Анализ рынка одежды в России в 2018-2019 гг.

Больше половины россиян покупают дешевую одежду — к такому выводу пришли аналитики ОФД «Такском», исследовав рынок одежды в России с января по сентябрь 2019 года. Если на масс-маркет приходится 59% всех продаж одежды, то 11% — на премиум-сегмент и 30% — на среднеценовой.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, продажи главных элементов гардероба выросли всего на 1,8%.

В среднем за один поход в магазин россиянин покупает одежды на 3 335 рублей; это на 8% больше, чем в 2018 году.

Самая высокая покупательская активность зафиксирована в периоды межсезонных распродаж. К сравнению:

cредняя цена платья в обычный период — 1 649 рублей, в период распродаж — 900 рублей;

cредняя цена майки в обычный период — 635 рублей, в период распродаж — 300 рублей;

cредняя цена пары джинс в обычный период — 2 560 рублей, в период распродаж — 1 150 рублей.

Женская одежда, традиционно, превалирует на рынке — 52% продаж. На втором месте одежда для сильного пола — 29%, на третьем детская — 19%.