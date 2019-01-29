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Анализ сезонности спроса на товары и услуги разных категорий

Рекламные объявления, размещаемые через Яндекс.Директ, видит практически вся аудитория рунета — по кликам на них можно судить об изменениях спроса на товары и услуги разных категорий. Интерес к некоторым из них зависит от сезона и год от года изменяется похожим образом. Аналитики Яндекса проанализировали данные Директа за три года и составили топы регулярно взлетающих категорий для каждого месяца.

Январь-март

После новогодних праздников люди особенно охотно откликаются на предложения, связанные с активным отдыхом и поддержанием формы: судя по кликам на объявления, в это время многие думают о том, чтобы встать на лыжи, коньки, сноуборды или на педали эллиптических тренажёров. В феврале вырастает интерес к семенам и саженцам, а также разного рода сувенирам, особенно валентинкам — от открыток до подушек и тортов в виде сердца. В марте растёт спрос на цветы, искусственные и живые, оптом и в розницу.

Апрель-июнь

В апреле, с потеплением и просыханием асфальта, взлетает интерес к летним шинам, набирают популярность велосипеды и ролики. Май — дачный месяц: большая часть топа состоит из товаров для загородного дома и сада. Топовая категория июня — услуги переплёта: студенты готовятся к защите дипломов. Параллельно повышается спрос на прохладу: люди ищут бассейны, откликаются на объявления о ремонте автокондиционеров.

Июль-сентябрь

В июле люди интересуются всем, что связано с отдыхом: от мобильных холодильников до круизов и аренды яхт. В августе родители покупают школьную форму (интерес к оптовым закупкам формы достигает пика месяцем раньше). Владельцы загородных домов готовятся к осенней непогоде: в топе услуги по устройству водоотведения, гидроизоляция, сайдинг. В сентябре, с началом учебного года, взлетает интерес ко всему, что связано со школой, а также к дополнительным занятиям, например единоборствам и танцам.

Октябрь-декабрь

В октябре переходят на зимнюю резину и утепляются: на этот месяц приходятся пики интереса к шинам, верхней одежде и конвекторам. Ноябрь — время новогодних покупок для тех, кто собирается заработать на новогодних продажах: сильнее всего растёт интерес к объявлениям об оптовых поставках новогодних украшений и ёлок. В декабре топ почти полностью состоит из праздничных товаров. Из того, что можно подарить детям, наибольший всплеск интереса вызывают коньки, интерактивные и электронные игрушки, санки и снегокаты.

«Возможности рекламных технологий Яндекса позволяют корректировать рекламную активность в зависимости от целей кампании и сезонности спроса. В разные периоды эффективнее использовать разные подходы и инструменты для работы с целевой аудиторией. Так, в неактивные периоды можно сосредоточиться на поддержании интереса к бренду и обработке активного спроса, а в пик сезона максимально усилить своё присутствие с помощью разнообразного рекламного инвентаря. Подготовку к пиковому сезону мы советуем начинать заранее, а на этапе роста следить за окупаемостью инвестиций и корректировать настройки кампании, подстраиваясь под активность аудитории», — комментирует Виктория Кинаш, директор по продажам ключевым клиентам и партнёрам яндекса

Автор: Анна
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