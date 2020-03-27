Анализ спроса и предложений на летние виды транспорта

На фоне новостей о пандемии коронавируса в России возрастает спрос на летние виды транспорта для быстрого и бесконтактного перемещения по городу. В 2020 году интерес к мопедам увеличился на 34%, однако популярность электросамокатов растет быстрее — они стали востребованнее в 2,5 раза, выяснили аналитики Авито. Такой способ передвижения позволяет обычным людям избегать общественного транспорта, а курьерам быстро и безопасно доставлять заказы. Больше всего поклонников электрических самокатов проживает в Барнауле, Воронеже и Омске. А мопеды чаще всего выбирают жители Ростова-на-Дону, Омска и Саратова. В среднем по России цена электросамокатов выросла за год на 8% до 27 000 рублей, а ценник на мопеды не изменился и составляет 46 000 рублей.

Спрос и предложение: мопеды

В этом году спрос на мопеды вырос в большинстве рассматриваемых крупнейших городов (16 из 23), наиболее сильно — в Ростове-на-Дону и Омске. Интерес этому к транспортному средству в этих городах за год почти удвоился (+94% и +92% соответственно). Также популярность мопедов заметно возросла в Саратове — на 71% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В 7 из 23 крупнейших городов, наоборот, отмечено снижение спроса — сильнее всего интерес к мопедам снизился в Ульяновске (-27% за год).

В свою очередь предложение за год выросло в 19 из 23 крупнейших городов, которые рассматривались в рамках исследования. Чаще остальных мопеды предлагают жители Тюмени (+62% за год). Только в Ульяновске, Нижнем Новгороде и Челябинске зафиксировано снижение предложения: на 1%, 3% и 7% соответственно.

В целом по стране спрос на мопеды вырос на 34% за год, а предложение — на 30%.

Рейтинг городов по динамике спроса на мопеды за год, 2020 к 2019, вся Россия

Популярность электросамокатов растет

В отличие от мопедов, интерес россиян к электросамокатам вырос во всех 23 крупнейших городах. Наибольшей популярностью такой транспорт пользуется в Барнауле, где интерес увеличился в 7,5 раз за год. Далее следуют Воронеж (рост интереса составил около 7,5 раз), Омск и Красноярск (спрос вырос в 7 раз в каждом городе).

Предложение также заметно увеличилось. Лидером по этому показателю стал Иркутск (рост более чем в 17 раз по сравнению с аналогичным периодом 2019 года). Далее идут Тольятти и Казань (рост более чем в 9 раз в каждом городе).

«В целом по стране спрос на электросамокаты вырос почти в 2,5 раза за год, а предложение — почти в 3 раза. Рост спроса на этот товар на фоне пандемии коронавируса не удивителен. Для бизнеса передвижение на электросамокатах открывает новые возможности для быстрой и безопасной доставки товаров и еды для тех, кто работает удаленно дома или находится в карантине. Для обычных пользователей это просто удобный транспорт, который позволяет быстро и бесконтактно добраться до магазина, работы или другого места — не нужно ехать в метро или на автобусе, подвергая свое здоровье риску. При этом для его управления не требуются права». — Алексей Куракин, Управляющий директор вертикали Авито Товары и Услуги.

Рейтинг городов по динамике спроса на электросамокаты за год, 2020 к 2019, вся Россия

Средняя стоимость мопедов и электросамокатов

В среднем по стране покупка электросамоката (27 тыс. рублей) оказалась на 41% выгоднее, чем мопеда (около 46 тыс. рублей). Наибольшая разница в цене между электрическими самокатами и мопедами отмечена в Тольятти (64%). Далее следуют Нижний Новгород, Саратов и Москва, где разница при покупке этих летних видов транспорта составила 63%, 62% и 60% соответственно.

Самая низкая стоимость электросамокатов зафиксирована в Тольятти и Ульяновске — в этих городах они обойдутся в среднем в 16 тыс. рублей. А дороже всего их продают в Перми (около 34 тыс. рублей), что на 5% больше, чем в среднем по Москве (32 тыс. рублей) и на 25% дороже, чем в среднем по России (27 тыс. рублей).

Самая высокая средняя стоимость на мопеды отмечена в Москве (чуть более 79 тыс. рублей), а дешевле всего они стоят в Барнауле (около 33 тыс. рублей).

Средняя цена электросамокатов и мопедов, динамика средней цены (2020 к 2019), разница в стоимости между электросамокатами и мопедами, вся Россия

Мопед представляет собой двух- или трехколесное транспортное средство с двигателем. Так как на мопеде разрешено ездить на дорогах в общем потоке автомобилей, для его управления требуются водительские права категории М. В отличие от мотоцикла, этот вид транспорта стоит дешевле, меньше расходует бензина, при этом позволяет проезжать по городу большие расстояния.

Электросамокат — то есть самокат с электротягой и аккумулятором — предназначен для городской езды и для парковых зон, поэтому не требует наличия водительского удостоверения для управления. Электрические самокаты весьма компактны: они не занимают много места, не требуют парковки, их можно хранить дома или в офисе, в сложенном виде с ними можно зайти в магазины. В отличие от мопедов они являются более экологичным видом транспорта, т.к. не требуют бензина.