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Анализ спроса на бытовую технику и электронику после нескольких недель на самоизоляции

GfK изучила, как менялся спрос на бытовую технику и электронику после нескольких недель на самоизоляции.

Компьютерная техника

После рекордов 11-13 недели 2020 года, когда ноутбуки, компьютеры, печатная техника рекордно росли из-за перехода на home office и из-за девальвации рубля, на 14-15 неделях уже отмечалось падение продаж. На 16 неделю 2020 года разница в спросе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — минус 7%.

Несмотря на всеобщее снижение спроса в категории, компьютеры в особом положении. Покупатели меняют мнение о том, сколько компьютеров нужно в семье и каких. На 16 неделе спрос на них выше прошлогоднего на 87%.

Кроме этого, с 16 недели стал заметен постэффект ажиотажных закупок. Люди скупили большую часто того, что было на полках по старым ценам, и сейчас выигрывают вендоры, у которых был большой склад перед карантином. Кроме этого, вендоры, у которых прямые поставки в сети, вынуждены почти сразу закладывать падение рубля в цены. Те же, кто работает через дистрибьюторов, а также те, у кого есть склад, ещё пару месяцев могут не повышать цены, и будут отбирать долю рынка у тех, кто уже вынужден поднять цены.

Рынок смартфонов продолжает восстанавливаться после стремительного падения продаж −52% в штуках год к году на 14 неделе. На 15 неделе спрос был на 24% в штуках меньше год к году, а на 16 неделе снижение объема продаж в штуках составило «всего» −14%. Наиболее растущим каналом остается онлайн, который демонстрирует прирост на 93% в штуках на 16 неделе к аналогичной неделе прошлого года. В то время как в офлайн продажи по причине закрытия на карантин по-прежнему в большом минусе: — 35% в штуках к 16 неделе 2019 года. Из актуального: спрос за последние недели сместился в сторону более низкого и среднего сегментов смартфонов. Так, снижение в сегменте до 10 тыс. рублей составило 11% в штуках год к году, а в сегменте устройств с ценой 10-20 тыс. рублей только 8% год к году на 16 неделе. В целом это привело к тому, что средняя цена на рынке снизилась на 9% на 16 неделе к прошлому году, а оборот в денежном выражении просел на −22% к аналогичной неделе прошлого года.

Крупная бытовая техника (КБТ)

После ажиотажных 11-13-й недель, когда холодильники, печи, стиральные машины в среднем росли на уровне 60-80% в штуках год к году, на 14-й неделе спрос на КБТ сократился вполовину: карантин, непонятно, что с работой и доходами, закрытые магазины. А вот на 16-й неделе уже заметен небольшой откат, и уже «всего лишь» −24% в среднем к аналогичной неделе прошлого года. Из особенностей спроса в категории: этой весной в России необычно хорошо продавались морозилки. Даже на 15-17 неделе, когда большинство категорий еще остаются в минусе, рост спроса на морозилки выражался двузначными цифрами. Также традиционно в марте-апреле выходит много новинок в холодильниках, и эти запуски поддерживают рынок. Категория потеряли в спросе «всего» −17% на 17 неделе по сравнению с аналогичной неделей годом ранее.

Малая бытовая техника

На эту категорию ажиотаж в период девальвации рубля повлиял не так сильно, хотя рост +30% в пиковую неделю 2020 года всё равно впечатляющий. И восстановление спроса на малую технику также идет быстрее. На 16-й неделе он был уже на прошлогоднем уровне. Из интересного: повышенным спросом пользуются увлажнители воздуха. Люди много времени проводят дома и увлажняют помещения. Также отмечается рост капсул/упаковок для кофе. Раньше жители мегаполисов чаще пили кофе на работе и по дороге на работу, теперь — дома. И наблюдался повышенный спрос на хлебопечки (+110%) — по тем же причинам, связанным с изоляцией.

Сильнее других категорий в период карантина падали продажи стайлеров для волос (почти на 50% в отдельные недели). Снижается спрос и на машинки для стрижки, но «всего» на −14%. Видимо, потребность производить впечатление в период самоизоляции заметно ниже. Возможно, это еще одно подтверждение тому, что главное в жизни потребителя сегодня — кухня.

Но все может измениться, как только потребитель начнет выходить из самоизоляции и наверняка захочет выглядеть лучше, чем дома на кухне. И возрождение спроса на beauty tech добавит позитива на рынке БТиЭ в самые непростые, как ожидается, летние месяцы.

Впрочем, несмотря на сложные последние несколько недель, благодаря взрывному «предкоронавирусному» спросу, 2020 год по результатам накопленных продаж в денежном выражении с начала года все еще на 12% опережает 2019 год.

Автор: Анна
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