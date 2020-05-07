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Анализ спроса на спортивные товары после введения режима самоизоляции

Эксперты Яндекс.Маркета изучили спрос на спортивные товары и узнали, что выбирают россияне после введения режима самоизоляции. В исследовании использовались данные сервиса о переходах пользователей в интернет-магазины в период с 1 февраля 2020 года по 29 апреля 2020 года.

Наибольший скачок спроса на Яндекс.Маркете был зафиксирован на спортивные тренажёры. Интерес к ним начал расти с конца марта и 3 апреля достиг пика — тогда спрос на тренажёры был на 240% выше, чем 20 марта. По сравнению с апрелем прошлого года, в 2020-м интерес россиян к категории в 2,2 раза выше. Также аномальный всплеск спроса 3 апреля пришёлся и на категорию товаров для фитнеса — по сравнению с 20 марта интерес к категории вырос на 136%. В целом, спрос на тренажёры и товары для фитнеса на сервисе до сих пор остаётся аномально высоким по сравнению с 2019 годом.

Кардиотренажёры

Самым популярным кардиотренажёром этого апреля стали беговые дорожки, а пик спроса на них пришёлся на 2 апреля — тогда интерес к беговым дорожкам увеличился почти в 6 раз по сравнению с 19 марта. Большинство пользователей Яндекс.Маркета интересовались электрическими моделями — на них пришлось 86% переходов в интернет-магазины. Наиболее популярной моделью оказалась электрическая беговая дорожка Xiaomi WalkingPad со средней стоимостью около 41 тысячи рублей. Также в топ-3 популярных моделей попала механическая модель BRADEX за 8490 рублей. В среднем россияне искали модели не дороже 38 тысяч рублей.

Также вырос спрос на велотренажёры, а пик пришёлся на 2 апреля — тогда количество переходов на предложения интернет-магазинов было на 275% больше, чем 19 марта. Большинство переходов пользователей (80%) пришлось на предложения вертикальных моделей велотренажёров, а самым популярным среди них стал ярко-розовый тренажёр BRADEX со средней стоимостью около 6500 рублей. Ещё 16% переходов пользователей Яндекс.Маркета в интернет-магазины пришлось на портативные модели, самой популярной из которых стала модель BRADEX со средней стоимостью в 4200 рублей.

Также эксперты сервиса зафиксировали аномальный всплеск спроса на степперы — количество переходов на предложения степперов в интернет-магазинах 3 апреля было на 516% больше, чем 20 марта. Самым популярным тренажёром стала модель с поручнями, которая имитирует скандинавскую ходьбу (средняя стоимость — около 5600 рублей).

Товары для фитнеса и гаджеты

Среди товаров для фитнеса самой популярной категорией стали эспандеры и кистевые тренажёры, а пик спроса пришёлся на 3 апреля — тогда интерес к ним увеличился на 239% по сравнению с 20 марта. Сейчас спрос на категорию примерно в 2,5 раза выше, чем в апреле прошлого года.

Также в конце апреля пользователи Яндекс.Маркета больше обычного интересовались некоторыми товарами для фитнеса: спрос на фитболы вырос на 350% по сравнению с концом марта, на скакалки — на 174%, а на ролики для пресса — на 160%. Спрос на категорию до сих пор остаётся аномально высоким — он примерно в 3-5 раз выше показателей прошлого года.

Однако, как отмечают эксперты Яндекс.Маркета, спрос на гаджеты для тренировок (пульсометры и шагомеры) практически не изменился с февральскими данными. По их мнению, это связано с режимом самоизоляции и снижением количества тренировок на улице.

Автор: Анна
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