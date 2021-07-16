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Анализ спроса на товары для дачи и садовые принадлежности

Эксперты AliExpress Россия обратили внимание на рост спроса на товары для дачи и садовые принадлежности в регионах России. Для этого они сравнили покупки россиян на площадке в июне 2021 года с аналогичным периодом прошлого года.

Выяснилось, что в Новосибирске, Казани и Калининграде заказов в этой категории стало в 2 раза больше, в среднем по стране рост по сравнению с июнем прошлого года — в 1,5 раза. В дачном рейтинге — товары для полива и ирригации, садовые горшки и кашпо, продукты для борьбы с вредителями, садовый декор и удобрения.

По данным аналитиков, россияне в этом году обращают особое внимание на эстетику дачи. Ландшафт приусадебных участков в июне дополнили контейнеры для рассады, оригинальные уличные цветочные горшки, флуоресцентные камни для садового декора и миниатюрные фонтаны на солнечной батарее. Еще они стремятся автоматизировать работу, чтобы больше отдыхать на даче. Для этого часто покупают автоматические таймеры полива, вращающиеся насадки для распыления воды, гидропонные системы, ультразвуковые отпугиватели насекомых и опрыскиватели.

Среди популярных товаров, которые заказывали на AliExpress любители загородной жизни в России, оказались товары от российских поставщиков с быстрой доставкой.

Так, в Казани часто заказывали душевые кабины «Вихрь» с водонагревателем и шторками на магнитах. В Новосибирске лидирует по количеству заказов у локальных поставщиков AliExpress автоматический таймер полива с ЖК-дисплеем, а в Уфе — садовый генератор тумана. Жители Калининграда чаще других товаров заказывали аккумуляторный ранцевый опрыскиватель с 12-литровым баком для жидкости. Во Владивостоке, Краснодаре и Перми наибольшей популярностью пользовалась садовые шатры и дачные павильоны с антимоскитной сеткой.

В Самаре был зафиксирован необычный спрос на оригинальные почтовые ящики в средневековом стиле. В Челябинске наибольшей популярностью пользовалась газонная трава. Нижегородцы обратили внимание на левитирующие горшки для растений на магнитной подставке. А в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве активно покупали гроубоксы — специальное оборудование для выращивания растений, позволяющее регулировать микроклимат и поддерживать благоприятные условия среды. С помощью гроубоксов можно не бояться изменений климата, и даже организовать дачное пространство в условиях городской квартиры.

Также в регионах России активно покупали шторы, жалюзи и солнцезащитные ставни, товары для хранения и организации домашнего пространства, домашний текстиль.

Ранее аналитики AliExpress Россия посчитали, сколько обойдется россиянину в весенне-летнем сезоне 2021 года комплект товаров для ухода за садом — минимум в 4,4 тысячи рублей. В этот комплект вошли популярные модели ручных культиваторов, леек, фольгированный укрывной материал и садовые ленты для подвязки растений, электрический триммер, грабли, а также семена от российских продавцов AliExpress.

Автор: Анна
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