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Анализ среднего чека на продукты питания на первой неделе самоизоляции

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АТОЛ
АТОЛ
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Компания «АТОЛ» проанализировала изменения потребительского поведения россиян в сегменте продуктов питания на неделе с 30 марта по 5 апреля, которая была объявлена нерабочей в связи с распространением коронавируса в России. Количество чеков в продуктовых магазинах сократилось на 84% в сравнении с четвертой неделей марта.

Вместе с уменьшением количества чеков размер среднего чека также сократился — на 37% относительно предыдущего периода. Согласно данным онлайн-касс «АТОЛ Sigma» в марте средний чек в продовольственном магазине демонстрировал положительную динамику до середины месяца, а потом стал показывать обратную тенденцию: в первую неделю марта он составил 895,97 рублей, во вторую — 850,52 рублей, в третью — 1681,49 рублей, в четвертую — 860,79, а на обязательной выходной неделе сократился до 543,34 рублей.

Максимальное сокращение среднего чека наблюдалось в Приволжском федеральном округе и составило 63% в сравнении с предыдущей неделей (с 23 по 29 марта). Наиболее стабильную динамику показал Северо-Западный федеральный округ, где сокращение чека составило всего 3%. Положительная динамика наблюдалась только в Дальневосточном Федеральном округе, где средний чек первой недели выходных на самоизоляции увеличился на 3%.

«На покупательскую способность в розничных точках оказали влияние не только призывы свести к минимуму пребывание в местах скоплений людей, но и закупки впрок в конце марта. В дальнейшем на фоне пандемии и режима самоизоляции средний чек, а, следовательно, посещаемость магазинов, вероятнее всего, сохранятся на текущем уровне. На это повлияют такие факторы, как сложности с доставкой продуктов при онлайн-заказе в крупных городах из-за повышенного спроса, недостаток удаленных сервисов в небольших населенных пунктах, а также возможный рост цен на товары», — комментирует Сергей Капацевич, директор по продукту, компания «АТОЛ».

В соответствии с указом № 206 от 25.03.2020 президента Владимира Путина в России были объявлены нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля с сохранением за работниками заработной платы (позже данный период был продлен). Правительство призвало граждан России все это время провести в режиме самоизоляции в качестве меры предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Компании и сервисы: АТОЛ
Автор: Анна
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