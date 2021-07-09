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Анализ среднего чека покупок через социальные сети

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Admitad
Admitad
Рекламные и CPA сети

Социальные сети продолжают набирать обороты в секторах бизнеса с более высокими средними чеками и суммами корзин. По данным партнерской сети Admitad Affiliate, средний чек покупок через социальные сети вырос вдвое в первом полугодии текущего года. Позитивная динамика сохраняется и по сумме покупок, где с начала года показатель вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Какие категории товаров и какие соцсети способствуют этому тренду?

Средний чек покупок через социальные сети продолжает расти. А значит этим каналом продаж все активнее пользуются бренды из высокого ценового сегмента и те бизнесы, у которых клиент склонен набирать сразу много товаров в корзину. Также на рост среднего чека влияет и активность партнеров (веб-мастеров), которые заинтересованы в продаже более дорогих товаров и услуг и выстравивают стратегию продвижения согласно своим целям.

Вот какие товары и услуги предпочитают покупать россияне в соцсетях:

Высокая доля продаж приходится на маркетплейсы: отечественные, китайские, европейские и американские. Согласно аналитике партнерской сети Admitad Affiliate, одним из рекордсменов по числу переходов пользователей из соцсетей стал AliExpress. Такая популярность объяснима: отдельным товарам и категориям маркетплейса посвящено множество групп в соцсетях — с модными подборками, анонсами новинок, «хайповыми» товарами или хорошими предложениями.

Как показывает статистика, больше всего заказов по рекламе из соцсетей совершают жители Москвы, Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга и Новосибирска. А вот какие города лидируют по величине среднего чека покупки:

Среди социальных сетей наибольший прирост суммы продаж в первом полугодии наблюдается у Instagram и Twitter. Следом идут «Мой мир@Mail.ru» и Facebook.

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Компании и сервисы: Admitad
Автор: Анна
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