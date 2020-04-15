Анализ торгового оборота на второй неделе карантина

ИТ-компания «Эвотор» проанализировала активность малого бизнеса на второй неделе карантина: доля работающих торговых точек выросла за неделю на 4,8 п.п., торговый оборот увеличился на 8,7 п.п. Среди вновь заработавших больше всего магазинов и сервисов для автовладельцев.

Аналитики ИТ-компании «Эвотор» сравнили торговый оборот и количество работающих предприятий малого бизнеса на двух нерабочих неделях ― с 30 марта по 5 апреля и с 6 по 11 апреля ― по отношению к докризисной неделе со 2 по 8 марта.

На второй неделе карантина, по сравнению с первой, количество работающих малых и средних предприятий увеличилось на 4,8 процентных пункта. Так, на второй неделе карантина в стране работало 44,4% торговых точек, а на первой неделе карантина их было 39,5%. Среди вновь открывшихся больше всего магазинов автотоваров (+26 п.п., до 57,2% от работавших на неделе со 2 по 8 марта), стройматериалов (+23 п.п. до 51,2%), инструментов (+19 п.п. до 51,9%), товаров для дачи (+19 п.п. до 54,1%), автосервисов (+23 п.п. до 53,0%) и шиномонтажных сервисов (+20 п.п. до 64,8%).

В тоже время снизилось количество работавших пивных магазинов и алкомаркетов ( −1 п.п. до 83,4%), билетных касс (-3 п.п. до 28,0%), автошкол (-4 п.п. до 74,1%).

Покупательская активность также выросла, а вместе с ней и выручка МСБ (+8,7 процентных пунктов). Если на первой неделе карантина торговый оборот едва достиг 35,6% к неделе 2-8 марта, то на второй неделе предприятия МСБ выручили уже почти половину (44,3%) от первой недели марта.

На второй нерабочей неделе по сравнению с первой наиболее заметно увеличилась выручка у магазинов автотоваров (+36 п.п. до 69,2%), стройматериалов (+32 п.п. до 74,4%), сотовой связи (+33 п.п. до 59,2%), инструментов (+19 п.п. до 50,0%), товаров для дачи (+17 п.п. до 39,4%), а в сфере услуг: ЖКХ (+46 п.п. до 85,4% ), шиномонтаж (+58 п.п. до 95,5%), автосервисов (+31 п.п. до 59,6%).

Торговый оборот уменьшился по таким сегментам, как аптеки (-2 п.п. до 65,5%), зоомагазины (-3 п.п. до 83,6%).

Разрешение работать салонам красоты, которое приняли в некоторых регионах, пока мало отразилось на показателях сегмента в целом. Количество работающих салонов выросло на 3,1 п.п. по сравнению с первой нерабочей неделей до 8,9% от недели 2-8 марта, а выручка сегмента — на 4,2 п.п. до 14,1%. Можно ожидать, что по итогам недели с 13 по 19 апреля произойдет более заметное оживление. На фоне противоречивой информации о разрешении на работу салонов красоты в Москве число работающих точек в сегменте выросло на 2,2 п.п. до 5,9%.

Несмотря на небольшое увеличение и покупательской, и бизнес-активности, по прежнему не работает больше половины торговых точек в МСБ, а торговый оборот в большинстве сегментов находится на уровне не более 50-60% от докризисной недели. Наиболее пострадавшие сегменты (падение выручки на 80-90% и более): салоны красоты, фитнес-центры, магазины одежды, обуви, парфюмерии, книг, ювелирных товаров, текстиля для дома.

Регионы

В Москве доля работающих предприятий выросла на 2,7 процентных пункта: с 24,1% на первой неделе карантина до 26,9% на второй. В Санкт-Петербурге на прошлой неделе работало 34,1% точек, в то время как на первой неделе карантина — 29,4% (+4,7 п.п.).

В ряде регионов после введения послаблений по карантину число работавших предприятий МСБ стало расти. Так, самый большой прирост открытых точек был в Белгородской и Тамбовской областях.

Доля работавших предприятий 30 марта-5 апреля ко 2-8 марта по регионам:

Белгородская область ― 54,3%, +12,1 п.п. к первой неделе карантина.

Тамбовская область ― 50,7%, +11,9 п.п.

Ленинградская область ― 53,3% +10,6 п.п

Республика Алтай ― 56,4%, +10,2 п.п.

Иркутская область ― 62,5%, +10,2 п.п.

Республика Калмыкия ― 39,5%, +10,2 п.п.

Волгоградская область ― 50,8%, +9,4 п.п.

Свердловская область ― 42,4%, +8,6 п.п.

Псковская область ― 44,7%, +7,8 п.п.

Ставропольский край ― 43,2%, +7,7 п.п.

Новосибирская область ― 59,0%, +6,7 п.п.

Нижегородская область ― 39,9%, +6,4 п.п.

Республика Башкортостан ― 44,5%, +6,1 п.п.

Самарская область ― 57,1%, +5,4 п.п.

Воронежская область ― 56,5%, +4,7 п.п.

Калининградская область ― 44,8%, +4,4 п.п.

Красноярский край ― 54,5%, +4,2 п.п.

Республика Татарстан ― 34,3% +4,0 п.п.

Республика Крым ― 38,7% +2,8 п.п.

Краснодарский край ― 31,6%, −2,7 п.п.

Методика

Для анализа использовались данные онлайн-касс «Эвотор» ― более 620 тыс. устройств по всей России. Сравнивалось среднедневное количество онлайн-касс, пробивающих от 1 чека в день, за неделю и среднедневной оборот по этим кассам за неделю. Показатели двух нерабочих недель ― с 30 марта по 5 апреля и с 6 по 11 апреля ― сравнивались с данными за докризисную неделю со 2 по 8 марта.