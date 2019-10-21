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Андрей Чечин покинул пост директора Леруа Мерлен Маркет

Андрей Чечин, сооснователь школы электронной коммерции iWENGO, покинул пост директора Леруа Мерлен Маркетплейс, чтобы полностью сосредоточиться на новом направлении «iWENGO Projects» — стратегическом консалтинге и запуске под ключ E-commerce и маркетплейс-проектов.

Андрей Чечин заявил, что планирует развивать направление бизнес-консалтинга и управление онлайн проектами «под ключ»: 80% студентов приходят учиться в школу iWENGO от крупных корпоративных заказчиков. Многие из выпускников после обучения обращаются с запросами на проведение стратегических воркшопов и бизнес консалтинга. По словам Чечина, достаточно часто от студентов приходят запросы помочь с запуском онлайн-платформы и собственных маркетплейсов, компаниям нужна практическая помощь и сопровождение для развития или масштабирования интернет-операций и омниканальных продаж.

«Консалтинг уже сейчас составляет 7% бизнеса, и у него большой потенциал роста. Запуск E-commerce проектов под ключ на основе наших технологий позволяет нам постоянно оставаться в теме, в рынке, в реальном бизнесе, всегда иметь самую актуальную экспертизу, чтобы передавать её потом нашим студентам. Сейчас я создаю для клиента- выпускника школы IWENGO мой 5-й по счету маркетплейс за последние 14 лет. Для этой компании с помощью специальных и доступных IТ-технологий мы создаем совместно с ИТ партнерами новые продукты, в которых реализуем наилучший опыт и инструменты для управления платформой Маркетплейс и E-commerce», — комментирует Юлиана Гордон, основатель iWENGO.

«Для работы с клиентами мы опираемся на уникальный собственный опыт развития онлайн-продаж и запуск маркетплейсов в компаниях крупного и среднего бизнеса в различных индустриях. Мы привлекаем на проекты только экспертов — практиков с огромным опытом ИТ партнеров с бескомпромиссной проверенной репутацией. Уже сейчас команда „iWENGO Projects“ работает над 7-ю крупными консалтинговыми заказами и IТ-проектами, три из которых делаются по контракту с международными компаниями, ведущими свои операции более чем на 10-ти рынках. В целом по направлению консалтинга и запуска E-commerce-платформ мы оцениваем потенциал роста бизнеса iWENGO в 150%-400% в перспективе двух-трех лет», — комментирует Андрей Чечин, сооснователь iWENGO.

Автор: Анна
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