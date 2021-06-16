Андрей Осокин назначен директором по маркетингу «Детского мира»
Компания «Детский мир» объявляет о назначении Андрея Осокина на должность директора департамента маркетинга и члена Правления Компании.
Андрей будет отвечать за реализацию маркетинговой стратегии «Детского мира», управление портфелем брендов Группы и коммуникации с клиентами.
Опыт работы Андрея в маркетинге и цифровой коммерции насчитывает 14 лет. До прихода в «Детский мир» занимал должность директора по маркетингу компании Goods.ru (ГК «М.Видео-Эльдорадо»), где выстроил департамент маркетинга и внес значительный вклад в создание бренда и выполнение компанией ключевых бизнес-показателей. Ранее Андрей занимал различные руководящие позиции в Otto Group Russia, Baon-Desam и «Юнитекс», где отвечал за развитие интернет-торговли, стратегические и бренд-коммуникации.
Андрей окончил Московский Государственный Авиационный Институт, а также бизнес-школу RMA по направлению «Менеджмент в сфере интернет-бизнеса».
«Приветствую Андрея Осокина в нашей команде. Уверена, что его экспертиза и профессионализм помогут Компании достичь высоких результатов на рынке детских товаров и успешно развить новые бизнес-вертикали», — отмечает Мария Давыдова, генеральный директор ПАО «Детский мир».