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Аномальная погода заставляет россиян продавать зимний спортинвентарь

Аномально теплая зима в европейской части России привела к тому, что все больше жителей страны хотят продать экипировку для зимнего спорта, выяснили аналитики Авито, проанализировав спрос и предложение на соответствующие товары. В целом по стране спрос упал, однако в крупнейших городах Сибири, где значительно холоднее и снег лежит давно, рынок, напротив, активизировался: спрос во многих вырос даже больше, чем предложение.

За период с 1 декабря 2019 года по 22 января 2020 года предложение на товары в разделе «зимние виды спорта» в целом по стране выросло на 9%. Больше всего увеличилось число желающих продать хоккейные клюшки и тюбинги — рост 27% по каждому товару. Следом идут сноуборды (+9%) и коньки (+8%).

Однако продать их не так просто: спрос, напротив, сократился. В целом в этой категории он уменьшился на 22%. Сильнее всего снизилась востребованность санок (-63%) и тюбингов (-53%), а также ледянок (-43%). Единственный товар, на который спрос вырос — хоккейные клюшки (+13% к прошлому году).

Средняя цена покупки в этом сегменте спорттоваров по стране — 3 560 рублей. Она выросла за год на 6%. При этом из семи рассмотренных категорий товаров четыре выросли в цене, а три упали. Например, коньки стали на 8% дороже, а ледянки — на 7% доступнее.

Предложение, спрос, цена за период с 1 декабря 2019 по 22 января 2020 и изменение к аналогичному периоду годом раньше, вся Россия

Однако ситуация отличается в крупнейших городах. Спрос упал в основном в средней полосе европейской части России, где до января 2020 года практически не было снега. Больше всего, в полтора с лишним раза, он снизился в Воронеже (на 58%), Волгограде (на 56%) и Санкт-Петербурге (на 55%).

В Сибири же, где погода значительно холоднее и снег лежит, спрос, наоборот, вырос вместе с предложением. Самый большой рост спроса по сравнению с зимой 2018-2019 отмечен в Красноярске (+47%), Иркутске (+42%), Омске (+37%).

Предложение сильнее всего выросло в Красноярске (+36%), Тюмени (+30%) и Новосибирске с Ижевском (по 28%).

Доступнее всего спорттовары по отношению к прошлой зиме стали в Иркутске (на 8%), а подорожали больше всего в Нижнем Новгороде — на 48%. Самая доступная экипировка для зимнего спорта при этом в Ульяновске (почти 2 000 рублей), а самая дорогая — в Санкт-Петербурге (чуть более 4 600 рублей).

Предложение, спрос, цена за период с 1 декабря 2019 по 22 января 2020 и изменение к аналогичному периоду годом раньше, все товары для зимнего спорта

Автор: Анна
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