Антивирусный прямой эфир: как выжить бизнесу в условиях пандемии

Кризис — не время бездействовать. 31 марта, в 17.00 по Мск пройдёт антикризисный прямой эфир от Тимофея Шиколенкова и Софии Фридман, на котором они по шагам предложат, что делать бизнесу прмо сейчас, чтобы выжить и вырасти.





Что будут обсуждать:

Как подготовить бизнес к новому формату работы; Как организовать удаленную работу для сотрудников — с технической, юридической и психологической точек зрения; Для оффлайна: быстрая смена приоритетов и организация минимального онлайна, который позволит не потерять деньги; Для онлайна: как масштабировать самое узкое место дистанционной торговли и получить выгоду от сложившейся ситуации; Маркетинг: осторожно с хайпом! А также — ОСОБОЕ внимание на расходы на трафик; Маркетплейсы: быстрое решение или фиаско?

Ведущие: Тимофей Шиколенков и София Фридман.



Гости прямого эфира: Татьяна Глазачева, генеральный директор Robokassa, Павел Мищенко, IT-юрист.