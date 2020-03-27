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Антивирусный прямой эфир: как выжить бизнесу в условиях пандемии

Кризис — не время бездействовать. 31 марта, в 17.00 по Мск пройдёт антикризисный прямой эфир от Тимофея Шиколенкова и Софии Фридман, на котором они по шагам предложат, что делать бизнесу прмо сейчас, чтобы выжить и вырасти.



Что будут обсуждать:

  1. Как подготовить бизнес к новому формату работы;
  2. Как организовать удаленную работу для сотрудников — с технической, юридической и психологической точек зрения;
  3. Для оффлайна: быстрая смена приоритетов и организация минимального онлайна, который позволит не потерять деньги;
  4. Для онлайна: как масштабировать самое узкое место дистанционной торговли и получить выгоду от сложившейся ситуации;
  5. Маркетинг: осторожно с хайпом! А также — ОСОБОЕ внимание на расходы на трафик;
  6. Маркетплейсы: быстрое решение или фиаско?

Ведущие: Тимофей Шиколенков и София Фридман.

Гости прямого эфира: Татьяна Глазачева, генеральный директор Robokassa, Павел Мищенко, IT-юрист.

Автор: Анна
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