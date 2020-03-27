Антивирусный прямой эфир: как выжить бизнесу в условиях пандемии
Кризис — не время бездействовать. 31 марта, в 17.00 по Мск пройдёт антикризисный прямой эфир от Тимофея Шиколенкова и Софии Фридман, на котором они по шагам предложат, что делать бизнесу прмо сейчас, чтобы выжить и вырасти.
- Как подготовить бизнес к новому формату работы;
- Как организовать удаленную работу для сотрудников — с технической, юридической и психологической точек зрения;
- Для оффлайна: быстрая смена приоритетов и организация минимального онлайна, который позволит не потерять деньги;
- Для онлайна: как масштабировать самое узкое место дистанционной торговли и получить выгоду от сложившейся ситуации;
- Маркетинг: осторожно с хайпом! А также — ОСОБОЕ внимание на расходы на трафик;
- Маркетплейсы: быстрое решение или фиаско?
Ведущие: Тимофей Шиколенков и София Фридман.
Гости прямого эфира: Татьяна Глазачева, генеральный директор Robokassa, Павел Мищенко, IT-юрист.