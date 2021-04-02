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АО «Почта России» увеличило выручку и закончило 2020 год с чистой прибылью

АО «Почта России» сообщает о финансовых итогах 2020 г. по РСБУ. Главный результат заключается в том, что несмотря на непростую экономическую конъюнктуру, пандемию и существенное ограничение трансграничной логистики Почте России удалось закончить 2020 г. с чистой прибылью в размере 2,3 млрд руб. и ростом выручки до 211 млрд руб.  Показатель EBITDA составил 7 млрд руб. Годом ранее прибыль по РСБУ составляла 3 млрд руб., выручка – 206,8 млрд руб.

Выручка от услуг почтовой связи (включая пересылку внутренней корреспонденции, посылок, контейнеров, международной почты, газет и периодики) составила 163 млрд руб., от торговой деятельности – 25,9 млрд руб., от денежного посредничества – 9,1 млрд руб., прочая выручка составила 12,9 млрд руб.

«Я горжусь тем, что в тяжелый год пандемии, потребовавший от всех нас большой ответственности и кардинально иной скорости действий, Почта смогла остаться прибыльной компанией. Мы работали в открытой, конкурентной среде и существенно нарастили число клиентов среди eCom-игроков, заняли достойное место на рынке электронной коммерции. Я горжусь тем, что в 2020 г. мы смогли повысить зарплаты нашим сотрудникам (программа затронула 90% операторов, сортировщиков, водителей и почтальонов.) несмотря на то, что это оказало существенное давление на показатель EBITDA. Мы инвестировали в ремонт отделений, в закупку средств защиты для наших сотрудников, в создание цифровых сервисов. Прибыльная компания – экономически устойчива, а значит, способна и дальше развиваться и быть полезной и клиентам, и сотрудникам, и государству», – прокомментировал генеральный директор Почты России Максим Акимов.

«В условиях пандемии компания смогла оперативно пересмотреть бюджет расходов и инвестиционную программу, адаптировав их к новым реалиям и стремительным изменениям в целевых рыночных сегментах. В 2020 г. в рамках конкурсных процедур у нас сменился внешний аудитор, отчетность за 2020 г. подтверждена международной компанией Deloitte. Я рад сотрудничеству с новым аудитором, для нас это возможность получить свежий взгляд независимых профессионалов на наши внутренние процессы, систему контролей и применение лучших практик ведения учета», – прокомментировал заместитель генерального директора по финансовым и экономическим вопросам Андрей Селюк.

Есть несколько главных причин роста выручки

Очевидно, в связи с существенным ограничением трансграничной логистики, сокращением авиарейсов, карантинными мероприятиями в Китае пандемия и карантин негативно повлияли на выручку от международного бизнеса.  Однако на фоне очевидного падения международной выручки заметно росли доходы сектора электронной коммерции. Они достигли 42 млрд руб., что на 12% больше итога 2019 г.

Сектор электронной коммерции рос из-за бума маркетплейсов, фактора самоизоляции, побуждавшего людей заказывать товары в интернете, а также из-за смещения фокуса потребителя на покупки в российских маркетплейсах. Развитие сервиса и расширение географии приема по действующим услугам стимулировало увеличение объемов отправлений. Пандемия и тенденция развития доставки до двери позволили сформировать привлекательное ценовое предложение, которое способствовало развитию продуктов «Посылка онлайн» (выросла на 42% год в году с 18,5 млн отправлений против 13 млн отправлений) и «Курьер онлайн» (выросла на 86% год к году с 3 млн отправлений против 1,6 млн отправлений).

Еще на 22% росли доходы от прочих логистических услуг, имущественного комплекса и соцсферы. Также на финансовые результаты повлияло удержание объемов в направлении письменной корреспонденции и доставки пенсий, повышения операционной эффективности и качества предоставляемых услуг, включая развитие цифровых каналов.

Цифровая выручка «Почты России» в 2020 г. достигла 37,2 млрд руб. против 21 млрд руб. по итогам 2019 г. В 2020 г. «Почта России» отметила существенный рост спроса на цифровые услуги и аудитории, использующей технологические сервисы компании. Если в 2019 г. аудитория портала Почты составила 74,1 млн клиентов, посетивших его 390 млн раз, то в 2020 г. 88,3 млн посетителей совершили 438 млн визитов. Аудитория мобильного приложения (число ежемесячных уникальных пользователей) также заметно увеличилась. В декабре 2019 г. этот показатель достигал 3,7 млн человек, а в декабре 2020 г. он вырос до 5,6 млн человек в месяц.

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Автор: Анна
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