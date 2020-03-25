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App Annie назвала топ паблишеров года

Компания App Annie, платформа, анализирующая мобильные данные, назвала победителей ежегодной премии Top Publisher Award, которая называет инновационные и наиболее успешные компании мобильного сегмента во всем мире. Топ-52 формируется согласно оценкам доходов паблишера за прошедший год среди 12 стран.

Единственной российской компанией, сумевший попасть в глобальный список, стала Mail.Ru Group, замкнувшая рейтинг. Компания с российскими корнями Playrix, занимающая одну из лидирующих позиций среди разработчиков мобильных игр в России и ближнем зарубежье, занимает седьмое место. Лидируют в глобальном рейтинге, как и в прошлом году, китайские Tencent и NetEase, на третьей строчке американская Activision Blizzard. Компании из игрового сегмента продолжают доминировать в рейтинге, получив 72% от всех трат в магазинах приложений.

App Annie назвала также Топ-30 паблишеров среди европейских компаний, где Mail.Ru Group занимает уже 7 место, а Playrix уступила лидерство лишь финской Supercell. Еще одной российской компанией, попавшей в топ, стала MyTona — якутский разработчик мобильных free-to-play игр.

В локальном рейтинге к лидерам Mail.Ru Group и MyTona присоединился разработчик игр Kefir, занявший третье место по доходам за прошедший год. Среди неигровых приложений на пятом месте FaceApp, разработанное российской компанией Wireless Lab для автоматической генерации преобразований лиц на фотографиях. Шестую строчку удалось занять крупнейшему гитарному коммьюнити Ultimate Guitar, седьмую — компании Litres.

 

«Мы поздравляем лучших мобильных паблишеров со всего мира, — говорит Теодор Кранц (Theodore Kranz), CEO компании App Annie. — Тройка лидеров осталась неизменной — Tencent, Netease and Activision Blizzard сохранили свои позиции, при этом в Топ-52 появилось семь новых компаний. Для нас большая честь работать с многими из мирового топа паблишеров, предоставляя им аналитику, которая вносит вклад в развитие инновационных решений для улучшения пользовательского опыта».

Автор: Анна
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