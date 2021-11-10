Apple начала принимать к оплате карты «Мир»

В разделе Apple ID в меню доступных средств платежа появилась возможность добавлять банковские карты национальной платежной системы «Мир», об этом сообщает РБК.

Прежде пользователи Apple могли добавить только карты систем Visa, MasterCard и American Express.

Чтобы добавить карту «Мир», необходимо перейти в настройки учетной записи Apple и зайти в раздел «Оплата и доставка». Далее — нажать на «Добавить способ оплаты».

Добавление карты позволит оплачивать с ее помощью различные сервисы внутри экосистемы Apple. Это подписка в Apple Music, Apple TV и Apple Podcasts, а также приложения в App Store.

При этом, чтобы использовать карту «Мир» с Apple Pay, нужно обновить операционную систему на устройстве. iPhone — до версии iOS 14.5, Apple Watch — до версии 7.5, MacBook до — версии 11.3, iPad — до версии iOS 14.5.