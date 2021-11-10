+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Платежи RSS

Apple начала принимать к оплате карты «Мир»

В разделе Apple ID в меню доступных средств платежа появилась возможность добавлять банковские карты национальной платежной системы «Мир», об этом сообщает РБК.

Прежде пользователи Apple могли добавить только карты систем Visa, MasterCard и American Express.

Чтобы добавить карту «Мир», необходимо перейти в настройки учетной записи Apple и зайти в раздел «Оплата и доставка». Далее — нажать на «Добавить способ оплаты».

Добавление карты позволит оплачивать с ее помощью различные сервисы внутри экосистемы Apple. Это подписка в Apple Music, Apple TV и Apple Podcasts, а также приложения в App Store.

При этом, чтобы использовать карту «Мир» с Apple Pay, нужно обновить операционную систему на устройстве. iPhone — до версии iOS 14.5, Apple Watch — до версии 7.5, MacBook до — версии 11.3, iPad — до версии iOS 14.5.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

18 октября / Комментарии
Карту «Мир» начнут подключать к Google Pay с 26 октября

Карту «Мир» начнут подключать к Google Pay с 26 октября

Банковские карты, работающие через платёжную систему «Мир», начнут подключать к Google Pay с 26 октября. Среди банков, планирующих интеграцию систем — ВТБ, МКБ, «Промсвязьбанк», ДОМ.РФ, «Хоум Кредит», «Почта Банк» и другие.

далее →

11 октября / Комментарии
Wildberries больше не нарушает условия Visa

Wildberries больше не нарушает условия Visa

Международная платежная система Visa больше не фиксирует нарушений своих правил со стороны онлайн-ритейлера Wildberries. Письма с соответствующим сообщением Visa разослала банкам-эквайерам в конце прошедшей недели, рассказали два источника на платежном рынке.

далее →

11 октября / Комментарии
Почта России запускает кредитование для онлайн-продавцов и интернет-магазинов

Почта России запускает кредитование для онлайн-продавцов и интернет-магазинов

Об этом на форуме электронной коммерции Ecomference Rupost Retail Week рассказал Алексей Скатин, заместитель генерального директора по электронной коммерции АО «Почта России». Сервис разработан для интернет-магазинов и индивидуальных предпринимателей, которые часто отправляют посылки с наложенным платежом.

далее →

7 октября / Комментарии
Клиентам СберМегаМаркета стали доступны покупки в рассрочку от Сбера

Клиентам СберМегаМаркета стали доступны покупки в рассрочку от Сбера

Благодаря интеграции с сервисом «Покупай со Сбером» клиенты маркетплейса могут воспользоваться услугой приобретения товаров в рассрочку, не выходя из дома. Услуга доступна всем владельцам карт Сбера, подключённым к «Мобильному банку» и «СберБанк Онлайн».

далее →

30 сентября / Комментарии
Yandex Pay упростил онлайн-покупки

Yandex Pay упростил онлайн-покупки

Yandex Pay запустил быстрое оформление покупки и экспресс-доставку для своих пользователей. Теперь им не нужно вручную заполнять форму заказа — данные подтянутся из аккаунта на Яндексе. Первым быстрое оформление покупки подключил магазин брендовой одежды, обуви и аксессуаров Brandshop.ru.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!