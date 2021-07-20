Apple Pay становится доступен держателям карт платежной системы «Мир»

Российские банки с конца апреля смогут подключать карты платежной системы «Мир» к сервису бесконтактной оплаты Apple Pay. Это будет правом, а не обязанностью банков, однако, по оценке эксперта, банки будут охотно внедрять новый сервис — для них это дополнительное конкурентное преимущество.

В конце февраля стало известно, что национальная платежная система «Мир» 27 апреля предоставит банкам возможность добавлять карты «Мир» в сервис безналичной оплаты смартфоном Apple Pay. До сих пор их можно было подключить только к смартфонам с Android через Samsung Pay и Mir Pay.

«Для платежных систем возможность использования Apple Pay является одним из конкурентных преимуществ. Логично, что „Мир“ тоже хочет реализовать эту возможность. Из-за отсутствия такой функциональности потребители для платежей с устройств компании Apple сейчас вынуждены переводить деньги с карт „Мир“ на карты международных платежных систем», — сообщил РИА Новости глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.

«Со временем, необходимость в этом отпадет. Надо понимать, что подключение Apple Pay — это право, но не обязанность банков, поэтому не все будут предоставлять такую услугу по картам „Мир“ одновременно», — обращает внимание эксперт. Однако конкуренция будет к этому подталкивать, прогнозирует Достов. Процедурно регистрация карт «Мир» в Apple Pay ничем не будет отличаться от карт Visa или Mastercard, пояснил он.

При этом эксперт обратил внимание, что пока не очень понятно, будет ли работать новая функциональность карт «Мир» в Крыму: возможно, в этом регионе она будет ограничена, предположил он.