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Apple: погнутый iPad Pro — это нормально

Представители Apple сообщили журналистам The Verge, что новый iPad Pro прямо из коробки может быть немного изогнут, и это нормально.

В сообщении изданию Verge представители Apple признали тот факт, что некоторые планшеты iPad Pro 2018 года поставляются с «очень небольшим» изгибом алюминиевого корпуса. Но при этом производитель отказался признать таковые экземпляры бракованными. Согласно официальной позиции производителя, подобные незначительные деформации — вовсе не брак, а естественное явление, обусловленное особенностями производственного процесса.

Как пояснили в Apple, небольшая деформация появляется в результате процесса охлаждения металлических и пластиковых компонентов планшета. Производитель особо подчеркивает, что на функциональности устройства это никак не отражается, заверяя, что по мере использования больше планшет гнуться не будет.

Производитель считает этот незначительный изгиб нормой, поэтому никаких программ по замене запускать не планирует.

Apple представила новые iPad Pro в октябре 2018 года. В России iPad Pro с экраном 11 дюймов доступен по цене от 65 990 рублей за модель с поддержкой Wi‑Fi и от 77 990 рублей за модель с поддержкой Wi‑Fi и подключением к сотовой сети. iPad Pro на 12,9 дюйма стоит от 81 990 рублей (модель с Wi‑Fi) и от 93 990 рублей (модель с Wi‑Fi и SIM-картой).

Автор: Анна
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