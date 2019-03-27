Apple представила титановую кредитную карту Apple Card

На презентации 25 марта Apple представила кредитную карту Apple Card, созданную в партнёрстве с банком Goldman Sachs и платёжной системой Mastercard.

Apple Card встроена в приложение Apple Wallet на iPhone и позволяет совершать покупки с помощью смартфона. Обслуживание карты бесплатно для пользователей. Никаких дополнительных сборов (ежегодных, международных или сверхлимитных) не предусмотрено. Что касается кредитных средств, то компания планирует предоставить наименьшие ставки в отрасли. При этом если клиент просрочит платёж, то пеня с него взиматься не будет.

После выпуска карты в Apple Wallet воспользоваться ею можно будет уже через несколько минут. Карта будет приниматься к оплате везде, где поддерживается сервис Apple Pay.

Среди других полезных функций — ежедневный кэшбек с каждой покупки (2% для всех операций с Apple Card, 3% для покупок в App Store и других сервисах Apple), возможность просмотра всех операций в режиме реального времени, доступ к балансу прямо в Wallet и круглосуточная поддержка.

Apple также разработала титановую Apple Card для покупок в тех торговых точках, где платежи через Apple Pay пока не принимаются. Без номера, CVV-кода, срока действия и подписи эта карта более безопасна, чем любая другая физическая кредитная карта, считают в Apple. Для операций, проведённых через титановую Apple Card, будет действовать кэшбек в размере 1%.

Apple Card станет доступна в США этим летом. Когда новый продукт будет запущен в других странах мира, в компании не уточнили.