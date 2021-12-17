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Apple превратила iPhone в платежный терминал

Компания Apple представила функцию Tap to Pay, которая позволяет превратить iPhone в платежный терминал. Новая функция будет работать на устройствах начиная от модели XS или более поздних версий.

В Tap to Pay используются технологии NFC и платежной системы Apple Pay. Apple запустит Tap to Pay на рынке США весной этого года. Компания заявила, что Tap to Pay будет поддерживать сервис электронных платежей Stripe. Также Tap to Pay будут позже поддерживать платежные системы American Express, Discover, Mastercard и Visa.

Для проведения оплаты с помощью Tap to Pay продавцу нужно ввести сумму платежа в iPhone. Покупатель может для выполнения транзакции поднести к iPhone продавца как свой iPhone или Apple Watch, так и смартфон на Android с поддержкой NFC или бесконтактную кредитную или дебетовую банковскую карту, а также различных цифровых кошельков.

«Поскольку все больше и больше потребителей используют для оплаты электронные кошельки и кредитные карты, Tap to Pay на iPhone предоставит компаниям безопасный, конфиденциальный и простой способ принимать бесконтактные платежи и откроет новые возможности для оплаты с помощью iPhone», — сказала Дженнифер Бейли, вице-президент Apple по Apple Pay и Apple Wallet.

Для приема бесконтактных платежей через Tap to Pay на iPhone не требуется дополнительное оборудование. При использовании Tap to Pay на iPhone платежные данные клиентов защищены той же технологией, которая используется в Apple Pay. Все транзакции, совершаемые с помощью Tap to Pay на iPhone, шифруются и обрабатываются с помощью Secure Element.

Автор: Катрин Волкова
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