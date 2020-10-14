Apple презентовала новые линейки смартфонов и «умную» колонку

Компания Apple провела вторую осеннюю презентацию, на которой представила смартфоны линейки iPhone 12 с поддержкой 5G и «умную» колонку HomePod mini. Мероприятие прошло в онлайн-формате.

Новый iPhone 12 стал легче и тоньше предшественника, процессор А14 Bionic работает на 40% быстрее. Он оснащен OLED-дисплеем диагональю 6,1 дюйма и возможностью подключения к сети 5G. Разработчики отказались от закругленных граней корпуса и внешне iPhone напоминает смартфоны пятого поколения. Вместе с тем компания представила уменьшенную версию нового смартфона iPhone 12 mini с диагональю экрана всего 5,4 дюйма.

По словам Тима Кука, iPhone 12 в четыре раза прочнее предыдущих моделей — защиту при падении обеспечивает Ceramic Shield. У нового смартфона две камеры: ультраширокая и широкая. Камера с функцией HDR 3 позволит снимать против источника света. Появится также новый режим съемки — ночной таймлапс. iPhone 12 выпустят в пяти цветах — черном, красном, синем, белом и светло-зеленом.

iPhone 12 поддерживает новую технологию MagSafe для беспроводной зарядки: внутри смартфона находится круглый магнит, с помощью которого к устройству можно крепить чехлы и другие аксессуары, включая кошелек. В новой комплектации отсутствуют адаптер и наушники, как и ожидалось ранее. USB-C на Lightning в коробках присутствует.

Стоимость смартфона составит от 79 990 рублей, модели mini — от 69 990 рублей. Обе модели будут доступны с памятью 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ.

Apple представила обновленную флагманскую модель своего смартфона — iPhone 12 Pro и его увеличенную версию iPhone 12 Pro Max. Цветовая линейка меньше, чем у основной модели, дисплей диагональю 6,1 и 6,7 дюйма соответственно. Рамка PRO-моделей выполнена из полированной стали. iPhone 12 Pro имеет четыре камеры, одна из основных камер оснащена технологией ProRAW, позволяющей снимать в «профессиональном режиме» — форматах 4K и HDR. Стоимость iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max составит 99 990 и 109 990 рублей.

Также компания показала «умную» колонку HomePod Mini, которая имеет возможность глубокой интеграции со смартфоном и позволяет управлять системами «умного» дома. Колонка распознает голоса и привычки членов семьи — для каждого будет сформирован личный плейлист. Несколько колонок можно будет объединить в стереосистему. На российском рынке колонка в ближайшее время не появится.