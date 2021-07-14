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Apple запускает сервис покупок в рассрочку

Apple в сотрудничестве с банком Goldman Sachs планируют запуск сервиса отложенных платежей под кодовым названием Apple Pay Later. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. Он позволит покупать товары, не имея на счету суммы для покрытия полной их стоимости, а оплачивать покупку постепенно, в рассрочку. Главным преимуществом сервиса является тот факт, что Apple Pay доступен в сотнях миллионов устройств Apple, а значит потенциальных пользователей у новой услуги очень много.

Кредитором для займов выступит инвестиционный банк Goldman Sachs Group Inc., говорят собеседники издания. Банк является партнером Apple по кредитной карте Apple Card с 2019 г., однако новая разработка компании не привязана к этому продукту и не требует ее использования, рассказал изданию источник, приближенный к компании.

Новая услуга должна помочь увеличить географию пользователей Apple Pay и простимулировать их использовать iPhone для оплаты товаров вместо стандартных кредитных карт. Apple получает процент от транзакций, совершаемых с помощью собственной системы платежей, что является дополнительным доходом для компании.

Планируется, что пользователь будет совершать покупки через Apple Pay на своем устройстве, у него появится возможность оплаты товаров при помощи четырех беспроцентных платежей раз в две недели — Apple Pay in 4, а также при помощи более долгосрочных платежей — «ежемесячных платежей Apple Pay».

Пользователи функции Apple Pay Later должны будут получить одобрение через приложение iPhone Wallet, где также смогут управлять платежами. Клиенты должны будут предоставить копию удостоверения личности, чтобы подать заявку на участие в программе. Служба не требует проверки кредитоспособности пользователя.

Ожидается, что услугой можно будет воспользоваться при покупках в розничных и интернет-магазинах. Apple уже предлагает ежемесячные платежи при помощи Apple Card для покупок собственных продуктов, но новая услуга расширит эту технологию до любой транзакции через Apple Pay. Процентные ставки, которые Apple планирует взимать с ежемесячных платежей, не раскрываются.

Автор: Анна
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