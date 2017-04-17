AppMetrica обновила когортные отчёты

Команда сервиса AppMetrica сообщила о появлении отчета Retention-анализ и об обновлении отчета Когортный анализ, который теперь выглядит совсем по-другому.

Расширение отчета по retention

Анализ возвращаемости пользователей отделился от «Когортного анализа» и выделился в отдельный отчет «Retention-анализ». После «переезда» отчета команда сервиса добавила еще и новые группировки и новую метрику Retention Dynamics.

Новые группировки

Когорты пользователей группируются не только по дате установки, но и по другим признакам:

по партнеру, который привел трафик; по конкретному трекеру; по параметрам трекера (sub_id, creative_id и другим).

Новые группировки помогают оценить эффективность рекламного канала, а еще в отчёте можно наглядно сравнить, какой источник приводит пользователей с наиболее высоким показателем retention.

Исходя из этого можно повысить партнеру бюджет или, наоборот, отключить его, если пользователи не возвращаются в приложение после установки.

Новая метрика Retention Dynamics

Метрика Retention Dynamics демонстрирует изменение среднего уровня возвращаемости с течением времени. В отчете показано, как меняется retention определенного дня (D1, D3, D14 и т.д.) в зависимости от периода установки.

Эта метрика пригодится, если нужно оценить, как определенные события влияют на возвращаемость.

Минимальный размер когорты

Эта опция исключит из статистики малозначимые трекеры, партнtров и параметры, когда вы группируете пользователей по источникам трафика.

Обновленный «Когортный анализ»

Обновленный отчет «Когортный анализ» сфокусирован на интенсивности взаимодействия пользователей с приложением. Теперь таблица когортного отчета показывает накопленное число событий на когорту, а также среднее число событий на пользователя когорты, на любой интересующий вас день (D1, D2 ... D50).

Таким образом, отчtт отображает частоту, с которой пользователи заходят в приложение и совершают целевые действия.

Как и в «Retention-анализе», здесь работают группировки по источникам трафика. С их помощью можно взглянуть на эффективность рекламного канала под другим углом:

Отчет помогает наглядно сравнить частоту, с которой пользователи из разных каналов, совершают целевые действия. Таким образом можно понять, какой из каналов привёл самых ценных пользователей. В том числе, с точки зрения ROI и последующей монетизации.