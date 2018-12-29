AppMetrica поможет оценить эффективность ремаркетинг-кампаний

В платформе AppMetrica появилась возможность измерения ремаркетинг-кампаний для мобильных приложений. Задача таких кампаний — вернуть пользователя, потерявшего интерес к приложению, и привести его к целевому действию. С помощью ремаркетинг-кампаний можно увеличить продажи среди лояльных пользователей, напомнить о товарах в корзине или привлечь внимание неактивной аудитории с помощью промо-акции.

Для оценки эффективности каждого этапа таких кампаний в AppMetrica появились новые настройки и отчет Remarketing. Новая функциональность позволяет отслеживать охват кампаний и последующие конверсии — клики и запуски приложения по ремаркетингу сведены в одном отчете вместе с целевыми событиями и количеством сессий вовлечённых пользователей. В совокупности это дает владельцу приложения или маркетологу общую картину об успешности кампании. Кроме того, можно оптимизировать ремаркетинг-кампании с прицелом на целевое действие, например, на заказ, подписку или регистрацию, настроив через AppMetrica сигналы (CPA-постбеки) для ремаркетинг-партнёра, а также управлять настройками атрибуции для каждой кампании отдельно.

Для работы ремаркетинг-кампаний используютcя диплинки, которые позволяют направлять пользователей сразу в приложение, на подходящий контексту экран. Это позволяет построить плавный переход пользователя от рекламной коммуникации к тому сценарию внутри приложения, который и должен привести его к целевому действию.

Вовлекать пользователей можно не только через рекламное размещение, но и в собственных каналах — отслеживание ремаркетинг-кампаний в AppMetrica можно использовать и для push-уведомлений, e-mail или SMS-рассылок.

Александр Лукин, руководитель AppMetrica: «Для многих приложений, особенно крупных, user acquisition-кампании через определенное время перестают приносить новую аудиторию в том же объеме — новые пользователи прибавляются только за счет обновления смартфонов и роста рынка в целом. Набрав аудиторию, маркетинг зачастую переключается на работу на осведомленность и внутреннюю экономику приложения: удержание аудитории, рост вовлеченности, повышение конверсии в целевое действие. Ремаркетинг-кампании — хороший инструмент для решения этих задач, так как коммуникации через внутренние каналы, например, push-кампании, не всегда достаточно. Новые возможности AppMetrica позволят владельцам приложений и маркетологам проводить глубокую аналитику ремаркетинг-кампаний и, как следствие, более эффективно взаимодействовать с целевой аудиторией, выбирая наиболее подходящие каналы коммуникации и маркетинговые инструменты».