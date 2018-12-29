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AppMetrica поможет оценить эффективность ремаркетинг-кампаний

В платформе AppMetrica появилась возможность измерения ремаркетинг-кампаний для мобильных приложений. Задача таких кампаний — вернуть пользователя, потерявшего интерес к приложению, и привести его к целевому действию. С помощью ремаркетинг-кампаний можно увеличить продажи среди лояльных пользователей, напомнить о товарах в корзине или привлечь внимание неактивной аудитории с помощью промо-акции.

Для оценки эффективности каждого этапа таких кампаний в AppMetrica появились новые настройки и отчет Remarketing. Новая функциональность позволяет отслеживать охват кампаний и последующие конверсии — клики и запуски приложения по ремаркетингу сведены в одном отчете вместе с целевыми событиями и количеством сессий вовлечённых пользователей. В совокупности это дает владельцу приложения или маркетологу общую картину об успешности кампании. Кроме того, можно оптимизировать ремаркетинг-кампании с прицелом на целевое действие, например, на заказ, подписку или регистрацию, настроив через AppMetrica сигналы (CPA-постбеки) для ремаркетинг-партнёра, а также управлять настройками атрибуции для каждой кампании отдельно.

Для работы ремаркетинг-кампаний используютcя диплинки, которые позволяют направлять пользователей сразу в приложение, на подходящий контексту экран. Это позволяет построить плавный переход пользователя от рекламной коммуникации к тому сценарию внутри приложения, который и должен привести его к целевому действию.

Вовлекать пользователей можно не только через рекламное размещение, но и в собственных каналах — отслеживание ремаркетинг-кампаний в AppMetrica можно использовать и для push-уведомлений, e-mail или SMS-рассылок.

Александр Лукин, руководитель AppMetrica:

«Для многих приложений, особенно крупных, user acquisition-кампании через определенное время перестают приносить новую аудиторию в том же объеме — новые пользователи прибавляются только за счет обновления смартфонов и роста рынка в целом. Набрав аудиторию, маркетинг зачастую переключается на работу на осведомленность и внутреннюю экономику приложения: удержание аудитории, рост вовлеченности, повышение конверсии в целевое действие. Ремаркетинг-кампании — хороший инструмент для решения этих задач, так как коммуникации через внутренние каналы, например, push-кампании, не всегда достаточно. Новые возможности AppMetrica позволят владельцам приложений и маркетологам проводить глубокую аналитику ремаркетинг-кампаний и, как следствие, более эффективно взаимодействовать с целевой аудиторией, выбирая наиболее подходящие каналы коммуникации и маркетинговые инструменты».

Николай Стерняев, руководитель продукта, платформа ретаргетинга Getloyal:

«Рынок мобильных приложений уже достаточно насыщен, и каждая площадка стремится удержать своего пользователя, привлечь его с помощью всевозможных маркетинговых активностей. Так, многие крупные проекты в 2018 начали пробовать ремаркетинг. Такие кампании сложнее в настройке и тестировании, чем кампании на привлечение новых пользователей. Для этого нужна грамотная сегментация аудитории и хорошая проработка перехода пользователя из рекламы в контекстный сценарий внутри приложения. С технической стороны — в приложении должны быть поддержаны диплинки нужных форматов, настроена аналитика для их корректного отслеживания. Для развития ремаркетинга рынку необходимы удобные инструменты, позволяющие оценивать эффективность тех или иных решений, отслеживать реакцию пользователя на разные рекламные сообщения, анализировать его поведение. И запуск ремаркетинга в AppMetrica сильно упрощает эту задачу».

Автор: Анна
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