«Аптечная сеть 36,6» начинает торговать данными клиентов

«Аптечная сеть 36,6» будет продавать фармацевтическим компаниям обезличенные данные своих клиентов. Об этом рассказал «Ведомостям» директор интернет-проектов «36,6» Андрей Сорокин.

Аптечная сеть готова открыть партнерам данные пользователей сайтов apteka366.ru, gorzdrav.org и 366.ru, а также участников программы лояльности «36,6». Аудитория сайтов составляет 1 млн человек, а программы лояльности — 2 млн. Данные этих пользователей фармкомпании смогут использовать для таргетирования рекламы в интернете.

Аптека собирает агрегированный срез данных, разделенный по социально-демографическим признакам и симптомам. Он указал, что внутренние тесты компании показали рост эффективности рекламных кампаний на десятки и сотни процентов.

Сама сеть будет получать от партнеров и посредника плату за каждую тысячу показов рекламы. Конкретную стоимость в компании не уточнили. В будущем компания планирует превратить торговлю данными в отдельный бизнес, рассказал Сорокин.