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«Аптечная сеть 36,6» запустила собственную интернет-аптеку

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«Аптечная сеть 36,6» запустила собственную интернет-аптеку на базе платформы SAP и рассчитывает увеличить долю онлайн-продаж в общем объеме выручки с текущих 1% до 10% к середине 2018 года, говорится в сообщении аптечной сети.

«Аптечная сеть 36,6» уже представлена в онлайн-сегменте российского фармрынка — у нее есть совместный проект по продаже лекарств через интернет с ритейлером Ozon.ru. Как пояснил председатель совета директоров компании Иван Саганелидзе, «Аптечная сеть 36,6» рассчитывает на синергию этих проектов и планирует стать лидером на российском рынке онлайн-торговли лекарствами.

Интернет-торговля в России в целом активно развивается, и интерес к этому рынку проявляют игроки многих сфер, традиционно работающие в офлайне. Эта тенденция затрагивает и торговлю лекарствами, однако здесь есть свои особенности. Согласно действующему законодательству, продажа медикаментов напрямую через интернет запрещена. В то же время законодательство разрешает заказывать лекарства на сайте реальной аптеки, но забирать их следует лично в помещении этой же аптеки.

В 2016 г. Минэкономразвития предложило максимально снять ограничения на дистанционную торговлю рядом товаров, среди которых — лекарства и медицинские изделия. Замглавы МЭР Олег Фомичев пояснял, что снятие ограничений на интернет-продажу лекарств будет возможно только после введения системы маркировки. За легализацию продажи лекарств через интернет выступал и Минпромторг. По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, контролировать продажу лекарств в сети можно при помощи предоставления рецепта в электронном или бумажном варианте. В то же время Росздравнадзор и Роспотребнадзор неоднократно отмечали наличие рисков, связанных с разрешением продажи лекарств через интернет.

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, в свою очередь, отмечал, что лекарства можно будет вывести на торговые интернет-площадки после того, как они все будут маркироваться — то есть с 2019 года.

Компании и сервисы: hybris SAP, Аптека 36,6
Автор: Анна
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