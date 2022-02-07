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Аптечная сеть «Ригла» запускает сеть магазинов косметики «Ригла beauty»

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Рив Гош
Рив Гош
Парфюмерия и Косметика

Аптечная сеть «Ригла» открывает первый магазин сети магазинов косметики «Ригла beauty», сообщают Ведомости. Он будет открыт в подмосковном Пушкине и до конца года в столице появится 10 магазинов косметической продукции.

«Ригла beauty» будет специализироваться на уходовой, лечебной косметике от международных производителей, а также биологически активных добавках (БАД). В магазинах представят продукцию в ценовых сегментах чуть выше среднего и люкс.

Ассортимент сети будет состоять более чем из 3000 наименований. Основной аудиторией нового формата станут женщины старше 35 лет в городах-миллионниках, приобретающие уходовые средства по рекомендациям косметологов.

Компания планирует запустить интернет-магазин и это случится уже скоро. Ожидается соотношения онлайн- и офлайн-продаж на уровне 30% к 70%.

«Ригла bеаuty» станет конкурентом не только сетям по продаже косметики— «Л’Этуаль», «Рив гош», «Иль де ботэ», «Золотым яблоком», но и с косметологическими клиниками, где продают лечебные и уходовые средства.

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Компании и сервисы: Рив Гош, Ригла
Автор: Elvira
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