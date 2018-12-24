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Аптекам не удалось заблокировать онлайн-продажи лекарств

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Ригла
Ригла
Аптека

Прокуратура Москвы не нашла оснований для блокировки сайта Ozon.ru, который с октября 2018 года осуществляет дистанционную торговлю лекарствами. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Союз профессиональных фармацевтических организаций (СПФО; включает аптечные сети «Ригла», «Неофарм», «Эркафарм») ранее просил прокуратуру и Роскомнадзор заблокировать сайт Ozon.ru, потому что продажа препаратов через интернет законодательно запрещена.

ООО «Интернет решения», управляющее Ozon.ru, осуществляет отпуск препаратов, информация о которых представлена на сайте в разделе «Лекарственные средства», через аптечный пункт в Москве на основании полученной в сентябре 2018 года лицензии, следует из ответа прокуратуры. В ведомстве также отметили, что доставка лекарств происходит из этого аптечного пункта курьером на основании договора, подписанного между клиентом и неким ООО «Вестовой», которое совершает действия от имени заказчика, в том числе по ознакомлению с заказанным товаром, покупке и передаче.

В СПФО не удовлетворены позицией прокуратуры Москвы и Роскомнадзора, сообщила его представитель Олеся Полянская. По ее словам, в союзе теперь надеются только на скорейшее принятие законопроекта о дистанционной торговле лекарствами, который ее урегулирует. По мнению гендиректора сети «Ригла» Александра Филиппова, официальный ответ прокуратуры и Роскомнадзора о том, что повода для блокировки Ozon.ru в действиях сайта нет, дает возможность любой компании при наличии лицензии на фармацевтическую деятельность продавать лекарства в интернете по аналогичной схеме.

Компании и сервисы: Ригла, Неофарм
Автор: Анна
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