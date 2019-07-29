Аптеки теряют покупателей

В июне 2019 года продажи лекарств в аптеках сократились по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года на 4,7%, до 386,6 млн упаковок. В денежном выражении падение составило 2,4%, до 73,9 млрд рублей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование DSM Group.

Наибольшее падение в денежном выражении показали группы противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов (на 12,5%), в частности противовирусные средства «Анаферон детский» и «Виферон». На 9% сократились продажи противомикробных препаратов, в первую очередь за счет «Ингавирина» (падение на 40,1%) и «Эргоферона» (на 38,6%). На 6,9% уменьшились продажи препаратов для лечения заболеваний респираторной системы. В последней группе больше всего упали продажи лекарств для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей.

В целом по итогам полугодия 2019 года коммерческий рынок лекарств сократился впервые как минимум с 2016 года. Так, в натуральном выражении падение составило 3,9% — с 2,615 млрд упаковок за аналогичный период 2018 года до 2,514 млрд упаковок.

Александр Филиппов, гендиректор сети «Ригла», чьи продажи в июне также сократились, связывает падение с отсутствием роста реальных доходов населения на фоне подорожания товаров и услуг из-за повышения с 2019 года НДС. В этих условиях потребителю приходится экономить и использовать имеющиеся у него запасы лекарств. Однако Филиппов уверен, что рынок начнет расти, найдя новый минимальный набор товаров, необходимых потребителю.

По словам гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, переходить на более дорогие препараты потребители вынуждены в том числе из-за того, что лекарства низкого ценового сегмента вымываются из аптечного ассортимента, так как аптекам невыгодно торговать большим количеством дешевых препаратов.