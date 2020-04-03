Аптеки уходят в онлайн: продажи на волне карантина

На фоне пандемии коронавируса власти приняли решение реализовать возможность дистанционной покупки лекарственных средств. Соответствующий Указ подписал президент еще 17 марта, однако сам закон после доработок был принят только 1 апреля. В него вошли поправки об онлайн-продаже лекарств, а также о возможности разрешать дистанционную торговлю рецептурными препаратами на время ЧС и эпидемий.

Фармацевтический рынок сейчас определенно «на волне», только за февраль, по данным DSM Group, выручка аптек выросла на 20% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики компании прогнозируют дальнейший рост до 30% и в апреле, а вот, что будет дальше — на этот вопрос эксперты не торопятся отвечать.

Какие изменения произойдут на рынке с введением законопроекта о дистанционной торговле лекарствами? Почему не все аптеки с оптимизмом встречают нововведения? И какие правила нужно соблюдать, чтобы торговать лекарствами через интернет? На вопросы отвечают эксперты компании «АТОЛ».

Для того, чтобы осуществлять реализацию лекарств онлайн торговые организации должны обладать лицензией на фармдеятельность, разрешение Росздравнадзора, а также иметь стационарную аптечную точку продаж и/или аптечный склад. Также соблюдая все эти условия дистанционные продажи смогут осуществлять и фармпроизводители.

Эксперты АКИТ прогнозируют, что объем продаж медикаментов онлайн сможет составить до 10% от розничного оборота аптек, что составляет около 100 млрд рублей в год. И в первую очередь от этого выиграют ретейлеры, которые технически готовы к торговле через интернет, имеют в своем арсенале отработанную модель сервиса и доставки, систему региональных складов и ПВЗ. И это в первую очередь, маркетплейсы — о готовности уже заявили Яндекс.Лавка, Wildeberries, а Ozon уже стартовал с проектом.

Не вся аптечная розница готова к новой конкуренции. По данным РБК, традиционные аптеки могут потерять существенную долю продаж, даже если говорить только о безрецептурных лекарственных средствах, которые по оценкам экспертов приносят до 80% прибыли. Только ведущие аптечные сети смогут укрепить свои позиции в данной ситуации. Остальным стоит существенно перестроить бизнес-процессы.

Главной особенностью работы онлайн-аптек с нововведениями будет возможность осуществлять доставку медикаментов на дом. Раньше продажи через интернет осуществлялись путем доставки необходимых лекарств в аптечные пункты, и кассовый чек пробивался в момент передачи товара покупателю. По сути, это был заказ лекарств в интернете, а не полноценная продажа.

С новым законом аптеки смогут самостоятельно реализовать продажу онлайн. Это потребует от аптечных организаций решить вопросы, связанные с доставкой: развивать собственную курьерскую службу или привлекать соответствующие организации. Также необходимо будет организовать возможность расчетов с покупателями онлайн.

Закон 54-ФЗ дает возможность онлайн-аптекам расположить кассу для отправки электронных чеков в любом удобном месте. Поскольку удаленные продажи лекарств предполагают оплату не только через сайт, но и при доставке курьером, которому нужно провести платеж по безналичной или наличной оплате, возникает вопрос об оптимизации затрат на соответствующее оборудование и возрастает спрос на облачные кассы. Так как они не являются терминалом, находятся в Центре обработки данных, то пользоваться сервисом могут сразу несколько сотрудников, кроме того, все операции по фискализации осуществляются удаленными сотрудниками из личного кабинет такого сервиса, с личного мобильного устройства. Требуется только мобильный эквайринг, который обходится владельцу бизнеса намного дешевле, чем приобретение мобильных онлайн-касс для каждого курьера.

Даже в быстроменяющихся условиях, подключение и аренда облачной кассы, регистрация в ОФД и в ФНС, а также настройка облачного решения с эквайрингом займет два-три дня, что позволяет успеть воспользоваться нововведениями уже сразу после принятия законопроекта.