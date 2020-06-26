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Арбат оказался одной из наиболее пострадавших торговых улиц Москвы

По итогам 2-го квартала 2020 г. доля свободных помещений на Арбате составила 14,3% увеличившись на 4,6 п.п. по сравнению с предыдущим кварталом. Данная локация оказалась одной из наиболее пострадавших среди центральных торговых коридоров Москвы.

Последствия пандемии в виде отсутствия туристического потока и ограничительных мер на работу ритейла и заведений общественного питания сильно повлияли на одну из главных туристических улиц столицы. Во 2-м квартале Арбат недосчитался нескольких сувенирных магазинов, кафе «МУ-МУ», кафе-бара Sixties и еще нескольких операторов различных сегментов. Квартальная ротация составила 5,8%, что на 2 п.п. ниже показателя 1-го квартала.

«В будущем в данной локации возможен дальнейший рост вакантности, так как все еще не ясно, когда откроются границы и восстановится туристический поток. Кроме того, ограничения на работу ритейла и ресторанного сегмента были сняты не так давно, и покупательная способность населения не восстановится до прежнего уровня еще какое-то время. Некоторые операторы, которые смогли пережить время приостановки деятельности, могут оптимизировать свои сети в дальнейшем во время сниженного спроса,» — говорит руководитель отдела стрит-ритейла JLL Екатерина Подлесных".

Автор: Анна
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