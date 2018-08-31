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Арестован бывший гендиректор интернет-ритейлера Wikimart

Бывший гендиректор интернет-ритейлера Wikimart Андрей Кленин арестован за растрату по решению Басманного суда Москвы. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По версии следствия, в 2016 году Кленин дал поручение подчиненным подать заявку на кредит в «Айманибанке». Игорь Волчихин, на тот момент занимавший пост председателя правления банка, дал указание выдать Wikimart кредит на 124 млн рублей.

Следствие считает, что при этом Волчихин знал о том, что Wikimart не сможет вернуть деньги. По версии СКР, перечисленными на счета ритейлера деньгами «распорядились по своему усмотрению» Волчихин и один из совладельцев банка Анатолий Гончаров. Сам Волчихин настаивает, что на момент выдачи кредита Wikimart был работающей компанией, а сделка была прозрачной.

«Айманибанк» лишился лицензии в 2016 году, а затем был признан банкротом. Вскоре после отзыва лицензии преемник банка компания АСВ заявила о недостаче 9,3 млрд рублей, однако затем признала ошибку и назвала сумму в 800 млн рублей.

В начале 2017 года АСВ объявила о хищениях в банке, в июне делом занялся следственный комитет, а после проверки было возбуждено уголовное дело против Волчихина. В апреле 2018 года после пяти месяцев в СИЗО Волчихина перевели под домашний арест.

В марте 2015 года Максим Фалдин покинул пост руководителя компании, на его позицию пришел операционный директор «Юлмарта» Андрей Кленин. Сам господин Фалдин теперь развивает другой проект — интернет-магазин детской одежды Little Gentrys. В декабре 2016 года Максим Фалдин сообщил, что Wikimart брошен мажоритарными акционерами, расходы компании выросли и ей грозит банкротство.

«Викимарт, который мы с Камилем основали летом 2008 года, перестал существовать. Еще есть юридическое лицо (будет признано банкротом в феврале), у него есть генеральный директор (если не дурак, уволится до конца года). Но компании больше нет», написал Максим Фалдин в своём прощальном письме.

Кленин чуть позже признал, что компания действительно находится в сложной ситуации, но никаких планов по закрытию бизнеса у акционеров и менеджмента нет.

5 марта 2018 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск признанного банкротом «Финпромбанка», поданный от имени АСВ, о взыскании с ООО «Викимарт» 2,4 млрд рублей, а также об обращении взыскания на предмет залога.

Суд выставил на торги предметы залога — товары в обороте, принадлежащие ООО «Викимарт» — с начальной стоимостью в 25 млн рублей 16 августа ИФНС России №1 по Москве направила в Арбитражный суд Москвы заявление о признании ООО «Викимарт» банкротом, пишет «Коммерсантъ».

Автор: Анна
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